أسامة ربيع: صندوق قناة السويس ليس له علاقة بأصول الهيئة

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنّ أهم مشروعات التطوير التي تشهدها الهيئة تتمثل في تطوير القطاع الجنوبي بواقع 40 كم، حيث يتم فيه توسعة جهة الشرق 40 مترا وتعميق الغاطس من 66 قدم إلى 72 قدم، بالإضافة إلى ازدواج في البحيرات الصغرى.

وأضاف ربيع خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى : "عدد السفن التي عبرت القناة هذا العام شهدت زيادة 15% عن السنة الماضية، وعائدات تزيد عن عائدات العام الماضي بنحو 25%، كما أن حجم الحمولات يقدر بمليار و400 مليون طن بزيادة 10% عن العام الماضي".

وتابع: "قناة السويس لديها مكانة كبيرة في قلوب المصريين وهو ما تجلى في حادث إيفرجيفن كما التفوا أيضا حول حفر قناة السويس الجديدة، وصنوق هيئة قناة السويس يساعدنا على تنفيذ استثمارات مستدامة لقناة السويس كما أنه سيخصص مبلغا للطوارئ والظروف القاهرة، وهذا الصندوق لن يحصل على الأموال المخصصة للدولة، كما أن الصندوق لن يبيع أصول الهيئة أو يؤجرها أو يرهنها، لكن هذا الأمر سيحدث لأصول الصندوق".

