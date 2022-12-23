عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

خطبة الجمعة من بورسعيد.. العاقل يحاسب نفسه قبل الوقوف أمام الله.. سلوك طيب يرقى المسلم إلى صالح الأخلاق ..ومراجعة الأعمال دأب المتقين وحال الصالحين وملاذ المخبتين وسبيل النجاة يوم الدين

مسجد العباسي
مسجد العباسي

خطبة الجمعة من بورسعيد

 العاقل هو الذي يحاسب نفسه قبل أن يقف أمام الله
 الصحابة كانوا يحاسبون أنفسهم ويخشون على إيمانهم
 محاسبة النفس ليست مقتصرة على العبادات
 

نقل التليفزيون المصري والإذاعة المصرية، خطبة الجمعة اليوم، من مسجد العباسي بمحافظة بورسعيد، وموضوعها : "محاسبة النفس.. ماذا قدمت لدينها ودنياها ووطنها".

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الله تعالى خلقنا في هذه الدنيا للعبادة والعمارة والبناء والتعمير، وأخبرنا أننا إليه سائرون وبين يديه واقفون وعن أعمالنا محاسبون.

وأضاف عبد الحليم، في خطبة الجمعة، مسجد العباسي بمحافظة بورسعيد، وموضوعها : "محاسبة النفس.. ماذا قدمت لدينها ودنياها ووطنها"، أن الله تعالى (فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ).

وأكد أن العاقل هو الذي يحاسب نفسه قبل أن يحاسب أمام الله عزوجل، منوها أن محاسبة النفس وماذا قدمت لدينها ودنياها ووطنها هو دأب المتقين وحال الصالحين وملاذ المخبتين وسبيل النجاة يوم الدين.

وتابع: لذلك أقسم الله بالنفس التي تكثر لوم صاحبها ومحاسبته فقال الله (لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ (1) وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ).

وقال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الصحابة كانوا يحاسبون أنفسهم ويخشون على إيمانهم.

وأضاف عبد الحليم، في خطبة الجمعة، مسجد العباسي بمحافظة بورسعيد، وموضوعها : "محاسبة النفس.. ماذا قدمت لدينها ودنياها ووطنها"، أن سيدنا عمر بن الخطاب قال عن محاسبة النفس (حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزن عليكم وتزينوا للعرض الأكبر).

كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه: "أن رجلا من الأنصار سأل النبي صلى الله عليه وسلم: "أي الناس أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا، وأحسنهم لما بعده استعدادا..أولئك الأكياس".

وأكد أن العاقل من يتزود لحاله ومآله،  فقال الله تعالى : ( وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ) ويقول النبي (ما من عبد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشمأ منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة".

وقال الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني بالأوقاف، أن العاقل الذي يتزود لحاله ومآله، يقول الحق سبحانه وتعالى:"وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ".

وتابع رئيس القطاع الديني بالأوقاف، خلال خطبة الجمعة تحت عنوان “محاسبة النفس”: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: “ ما منكم من أحدٍ إلا سيُكلِّمُه اللهُ يومَ القيامةِ ، ليس بينه وبينه تَرجمانُ ، فينظرُ أيْمنَ منه ، فلا يرى إلا ما قدَّم ، وينظرُ أشأَمَ منه ، فلا يرى إلا ما قدَّم ، وينظرُ بين يدَيه ، فلا يرى إلا النَّارَ تِلقاءَ وجهِه ، فاتَّقوا النَّارَ ، ولو بشِقِّ تمرةٍ ، ولو بكلمةٍ طيِّبةٍ”.

وأكمل رئيس القطاع الديني بالأوقاف: كان سادتنا من الصحابة يحاسبون أنفسهم ويخشون على إيمانهم فسيدنا حنظلة يذهب إلى سيدنا رسول الله، فقد روي أنه مرَّ بأبي بَكْرٍ وَهوَ يَبكي، فقالَ: ما لَكَ يا حَنظلةُ؟ قالَ: نافَقَ حنظلةُ يا أبا بَكْرٍ، نَكونُ عندَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ يذَكِّرُنا بالنَّارِ والجنَّةِ كأنَّا رأيَ عينٍ، فإذا رجَعنا إلى الأزواجِ والضَّيعةُ نسينا كثيرًا قال فواللَّهِ إنَّا لكذلِكَ انطلِقْ بنا إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فانطلقْنا فلما رآهُ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ قالَ: ما لَكَ يا حنظلةُ؟ قالَ: نافقَ حنظلةُ يا رسولَ اللَّهِ، نَكونُ عندَكَ تُذَكِّرُنا بالنَّارِ والجنَّةِ كأنَّا رأيَ عينٍ، رجَعنا عافَسنا الأزواجَ والضَّيعةَ ونسينا كثيرًا، قالَ: فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ: لَو تدومونَ على الحالِ الَّتي تقومونَ بِها من عندي لصافحَتكمُ الملائِكَةُ في مجالسِكُم، وفي طرقِكُم، وعلى فُرُشِكُم، ولَكِن يا حنظلةُ ساعةً وساعةً ساعةً وساعةً.


وشدد رئيس القطاع الديني، على أن من حاسب نفسه قبل أن يحاسب خف عنه حسابه وحسن منقلبه ومآبه فبها تزكى النفس وترقى إلى صالح الأخلاق، مؤكداً أن محاسبة النفس لا تقف عند ممارسة الشعائر من صلاة وزكاة وحج، بل إن محاسبتها تشمل ما قدمت لدنياها، وما قدمته في عمارة الكون، ولأهلها ووطنها، فالعاقل الذي يعمر الدنيا بالدين ويلبي نداء وطنه متى دعاه إلى ذلك أو احتاج إليه.

وأكد أن من محاسبة النفس أن يكون الإنسان مكثراً من الأعمال الصالحة، فالإحسان عبادة وقضاء حوائج الناس عبادة، البناء والتعمير عبادة وعمارة الكون عبادة، يقول تعالى: “هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ”.

مختتما رئيس القطاع الديني خطبته بنصيحة لكل عاقل أن يبدأ ويتهيأ للعام الجديد بتوبة صحيحة ونية خالصة للعمل بما يرفع شأن مصر ويرضى الله تعالى.

خطبة الجمعة بورسعيد الأوقاف الصحابة محاسبة النفس العبادات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجع 1000 جنيه تاني|تراجع أسعار الذهب بقوة ومفاجأة في عيار 21 الآن

عكس التوقعات| انخفاض تدريجي في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الآن

بيبسي كولا ترفع أسعار منتجاتها بدءا من يناير المقبل.. تفاصيل

لغير السكني.. زيادة 15% بـ الإيجار القديم قريبا وطرد المستأجر في هذه الحالة

رسميا.. الهلال السعودي يشارك في بطولة كأس العالم للأندية

بعد رفع الفائدة لدعم الجنيه.. مفاجأة في سعر الدولار الآن بالبنوك

بالأسماء.. شوبير يعلن صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي

الدولار يتراجع واليورو يرتفع عالمياً.. اعرف أسعار العملات اليوم

ترشيحاتنا

وباء جديد يضرب أوروبا ويهدد البشر والأمن الغذائي.. فيديو

الهلال السعودي يشارك في كأس العالم بجرح لا يداوي من الأهلي

حقيقة وقف تمويلات استيراد السيارات والهواتف المحمولة.. البنك المركزي يكشف الأكاذيب

بالبطاقة والتقسيط المريح.. الحق احجز شقة الزوجية من الإسكان.. متاح 1284 وحدة

كلام الرسول.. خطيب المسجد النبوي: أحاديث المصطفى الأنفع للناس فى كل زمان

نشره مدون بريطاني.. مقطع فيديو يقود سائق مغربي للسجن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عقدت قرانها أمس ..10 صور أثارت الجدل لـ ابنة عصام الحضري.. شاهد

برشاقة لافتة.. زوجة الحضري تتألق في عقد قران ابنتها

منتخب الكويت يزف خبر سارا لكريستيانو رونالدو.. ما القصة ؟

بفستان لافت.. شذى تبهر متابعيها في عقد قرانها| شاهد

فيديو

مفاجأة في سعر الدولار وانهيار الذهب

احذروا من حالة الطقس.. أمطار تضرب عدة مناطق وانخفاض درجات الحرارة

اتربيت على القناعة والرضا.. محمد رمضان يكشف سر همومه| فيديو جراف

مطرقة وماء مغلي.. تفاصيل صادمة لقاتلة أمها في بورسعيد| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

اﻟﻤﺰﻳﺪ