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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بحوث الإسكان ينظم المؤتمر الدولي الثالث مواد البناء المبتكرة

الدكتور خالد الذهبى
الدكتور خالد الذهبى رئيس مجلس الإدارة مركز بحوث الإسكان

ينظم المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء برئاسة الدكتور خالد الذهبى رئيس مجلس الإدارة وتحت رعاية الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة المؤتمر الدولى الثالث تحت عنوان مواد البناء المبتكرة والتطور فى محطات خلط الطاقة النووية، فى الفتره من 25 إلى 27 ديسمبر 2022 بمقر المركز.

يستضيف المؤتمر عدد من المتحدثين الرئيسين من كبار العلماء فى العالم فى مجال مواد البناء والمنشآت الخرسانية، بالإضافة إلى ورش عمل فى مجالات متعدده منها البناء الأخضر والخرسانة الجاهزة.

يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على مواد البناء المبتكرة ومواد البناء صديقة البيئة وطرق استخدامها.

كما يناقش المؤتمر انواع جديده للخرسانه والخرسانة النووية وكذلك طرق إعادة تدوير مخلفات مواد البناء وتحويلها لخرسانة صالحة للاستخدام فى كافة المجالات.

 محاور المؤتمر  :-


١- الخرسانة النووية
٢- الخرسانه الخاصة
٣- الخرسانه عالية الأداء 
٤_ تطبيقات النانو تكنولوجي فى مواد البناء
٥- العناصر الإنشائية من المواد المبتكرة 
٦- اعادة التدوير فى صناعة التشييد 
٧- مواد البناء الخضراء 
٨- تأثير الحريق على مواد البناء
٩- تطبيقات الاسمنت المخلوط 
 

بالإضافة إلى المعرض المصاحب للمؤتمر ويضم عدد من الشركات الكبرى فى مجال صناعة التشييد والبناء، كما يضم عدد من شركات الخرسانة الجاهزة لعرض أحدث ما توصلوا إليه من تقنيات حديثة فى مجال الخرسانة الخاصة والإنشاء.

الأسكان وزير الإسكان مواد البناء المبتكرة مواد البناء الطاقة

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