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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع عامل في تصادم ميكروباص وسيارة نقل بالمنيا

حادث مروري بالمنيا
حادث مروري بالمنيا

لقى عامل مصرعه إثر تصادم ميكروباص وسيارة نقل محمله بالبلوك بالطريق الدائري بالمنيا تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين السيارتين أرقام 2285 نصف نقل محملة بالبلوك الحجري، والسيارة 4986 ميكروباص أجرة، بالطريق الدائري بمدخل كوبري أبو شناف، وتحديدا أمام قرية طوه التابعة لمركز المنيا، ونتج عن ذلك مصرع عامل.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف ورجال المباحث الجنائية والفحص تبين أن السيارة النصف نقل اصطدمت بالميكروباص من الخلف بسبب السرعة مما أسفر عن مصرع محمود. ص.  ج 50 سنه عامل، مقيم بقرية صفط الشرقية.

تم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفي المنيا العام وتم التحفظ علي السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت إنتداب مهندس فني من إدارة المرور لمعاينة الحادث ومعرفة أسبابه.
 

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