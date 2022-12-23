جهز ورقك.. وظائف حكومية في 6 محافظات.. اعرف الشروط

يسعي الكثير من المواطنين إلى البحث عن فرص عمل و وظائف حكومية يمكن الالتحاق بها وعليه تعلن الوزارات بشكل مستمر حال توافر وظائف شاغره لديها.

وظائف حكومية في 6 محافظات

وظائف حكومية في 6 محافظات هكذا تضمن إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث جاء الاعلان عن وظائف شاغرة بعد إخطار صادر عن وزارة الإسكان والمرافق العمرانية بحاجتها لشغل العديد من الوظائف الخالية.

وجاءت المحافظات التى تتوافر بها الوظائف البحيرة والسويس وبني سويف وأسيوط وسوهاج وبورسعيد.

شروط الوظائف الحكومية في 6 محافظات

هناك عدد من الشروط والمهارات التي يجب أن تتوافر في المتقدم لشغل وظائف الحكومة والتي تنقسم إلب مايلي :-

- مهارات أساسية حيث يجب على المتقدم أن يكون حاصل على مؤهل هندسي عالٍ مناسب وقدرة عالية على القيادة والتوجيه.

- المهارات الفنية والتى يجب فيها اجتياز الدورات التدريبية المتاحة من أجل شغل الوظائف المتاحة.

- أن يكون المتقدم قضي مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الأدنى مباشرة او قضاء مدة كليه مقدارها ثمانية عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

الأوراق المطلوبة للتقديم فى وظائف حكومية في 6 محافظات

ويجب على الراغب فى التقديم على فرص عمل و وظائف حكومية ب 6 محافظات أن يقوم بتجهيز مجموعة من الأوراق والمستندات المطلوبة والتى تتضمن مايلي:-

- يلزم على المتقدم لشغل هذه الوظيفة إحضار بيان حالة وظيفية معتمد متضمنا التاريخ الوظيفي والقدرات العلمية والعملية والمهارات القيادية واى بيانات أخرى للمتقدم مدعمة بالمستندات الدالة على ذلك.

- بيانات إنجازات وإسهامات المتقدم في الوحدة التي يعمل بها.

- إحضار بيان بمقترحات تطوير الجهة المتقدم إليها.

- احضار عدد 6 صور شخصية

-5 صورة للبطاقة الشخصية.

تفاصيل وظائف حكومية في 6 محافظات

يمكن للراغبين في التقديم على وظائف الحكومة تسليم أوراقهم حتى 18 يناير 2032 حيث أن عدد الوظائف الشاغرة يبلغ 5 على أن يتم تقدم الطلبات شخصيا على النموذج المعد لذلك مرفق به المستندات المطلوبة والمعلن عنها بالأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بالدور الثاني عشـر بمقر الوزارة الكائن «1 شارع إسماعيل أباظة – القصر العيني – القاهرة».