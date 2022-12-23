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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمير عربي يزور إسرائيل لحضور حدث نادر.. تفاصيل

أمير عربي يزور إسرائيل
أمير عربي يزور إسرائيل لحضور حدث نادر

من المقرر أن يزور الأمير البحريني، خالد بن حمد آل خليفة، إسرائيل، في مارس من العام 2023 المقبل. وسلط الإعلام العبري الضوء على الأمير، وقال إنه الابن الرابع للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأنه رجل عسكري برتبة رائد، وقائد الحرس الملكي. وبحسب المعلومات، فإن الأمير تخرج من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية.

تأتي زيارة الأمير لإسرائيل، في إطار مسابقة رياضية ستجري في تل أبيب، تعتبر تعاونا تاريخيا بين البلدين. 

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" على موقعها الالكتروني، إن الأمير أسس "اتحاد القتال الشجاع" - أكبر عرض ترويجي لفنون القتال المختلطة MMA في الشرق الأوسط، ويضم مقاتلين من أكثر من 40 دولة، تقع في خمس قارات. وتم ترشيح الاتحاد، للعديد من الجوائز العالمية.

وسيقدم الاتحاد عرضا في تل أبيب، من المتوقع أن يستقطب 12 ألف متفرج. 

وأوضح المنظمون، أنه في أعقاب الموقف الصعب بين اليهود والعرب، تقرر تشكيل فريق يسمى" فريق السلام"، يتكون من مقاتلين من اليهود والعرب معًا. وسيقاتل الفريق مقاتلين من جميع أنحاء العالم.

الحدث، هو ثمرة تعاون المنظمة البحرينية، مع مقاتل MMA الإسرائيلي ونجم الشبكة، حاييم غزالي، الذي شارك باحتفال الأيام الوطنية البحرينية، في سفارة المملكة في تل أبيب، والتقى على هامشها، مع السفير خالد يوسف الجلاهمة. وأشاد المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بالحدث. 

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