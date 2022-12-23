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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور لـ أكرم توفيق: ربنا يشفيك ويرجعك بالسلامة لـ الأهلي

صدى البلد

وجه الإعلامي خالد الغندور لاعب الزمالك والمنتخب السابق، رسالة دعم لـ أكرم توفيق لاعب الأهلي بقطع في الرباط الصليبي. 

 

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "ألف مليون سلامة لكابتن أكرم ربنا يشفيك من الإصابة سريعا ويرجعك بالسلامة للنادي الأهلي ومنتخب مصر".

 

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رسالة خاصة من شوبير لأكرم توفيق بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي

وخضع أكرم توفيق الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لأشعة رنين مغناطيسي بعد ظهر اليوم بأحد مستشفيات مصر الجديدة عقب مغادرته مران ابناء الرداء الاحمر مصاباً.

وقال مصدر في تصريحات خاصة إن أكرم توفيق شارك في المران صباح اليوم بصورة طبيعية وخاض الشق البدني برفقة زملائه بصورة طبيعية ولكنه خلال التقسيمة سقط علي الأرض خلال كرة مشتركة ما استدعي خروجه مباشرة برفقة رئيس الجهاز الطبي بقيادة الدكتور احمد أبوعبلة لفحصه .


وأضاف: "التشخيص المبدئي للاعب يشير لإصابة بقطع في الرباط الصليبي ولكنه خضع لأشعة رنين جديدة قبل دقائق وهي التي يعول عليها الجهاز الطبي كثيراً".

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