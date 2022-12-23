مرتضى منصور لـ ممدوح عباس: نشكركم على حسن تعاونكم معنا.. مستند

نشر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك صورة للخطاب الذى أرسله الى الدكتور محمد معيط وزير المالية الذى يطالبه بالحجز على حسابات الزمالك بالبنوك وتحصيل قيمة الضرائب المستحقة على القلعة البيضاء منها لتفويت الفرصة على ممدوح عباس رئيس النادى الأسبق لتنفيذ حكم الحجز على أرصدة الزمالك بالبنوك .

وكتب المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على البوست الذى نشره عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك قائلا : من مرتضى منصور الى ممدوح عباس : نشكركم على حسن تعاونكم معنا .

فجر المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل فى أزمة حجز ممدوح عباس رئيس النادى السابق على أرصدة الزمالك فى البنوك.

قال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أنه خاطب وزير المالية الدكتور محمد معيط للحجز على فلوس نادى الزمالك في أحد البنوك للحصول على قيمة الضرائب المستحقة على القلعة البيضاء.

وكشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن الحساب الذى يحوى فلوس الزمالك هو نفس الحساب الذى يحجز عليه ممدوح عباس والذى يحتوى على 60 مليون جنيه.

وشدد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على ذأنه وعد ممدوح عباس بعدم الحصول على أى مليم من الفلوس لأنها حق الزمالك ومال عام وسيذهب للدولة المصرية ممثلة في وزارة المالية.

وأكد مرتضى منصور أنه سيواصل معركته القانونية ضد ممدوح عباس لإثبات حصوله على مديونيه ٤ مرات من قبل بعد ارسال ملفات كاملا بالأزمة لوزير العدل يؤكد ذلك وسيتم الاستئناف أمام محكمة النقض.

تدريبات فنية لمصطفى شلبى

خاض مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات فنية خاصة بالكرة تحت إشراف أندرية فيليب مدرب الأحمال خلال مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء .

وأدى "شلبي" تدريبات خاصة بالكرة برفقة محمد طارق مدافع الفريق، بعدما أنهى الجزء الأول من البرنامج التأهيلي الخاص به بعدما تعرض للإصابة بشد عضلي.

عبدالشافى يشارك فى التقسيمة

شارك محمد عبد الشافي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التقسيمة الفنية للأبيض خلال مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، بعدما تعافى من الإصابة في الركبة.

وخضع الظهير الأيسر لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الماضية، تحت إشراف الجهاز الطبي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية

تعليمات خاصة لـ دونجا

منح البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تعليمات فنية خاصة لنبيل عماد "دونجا" لاعب وسط الأبيض خلال مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وحرص فيريرا على منح "دونجا" تعليمات حول أهمية الاعتماد على التسديدات، بجانب الدور المتقن الذي يلعبه بالتمريرات الطولية لزملائه.

جمعة يشارك في التدريبات الجماعية

عاد عبدالله جمعة الظهير الأيسر للزمالك للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل منتظم خلال مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وكان "جمعة" يعاني من إصابة بنزلة برد منعته من المشاركة في التدريبات خلال الفترة الأخيرة، قبل أن يشارك في مران اليوم بشكل طبيعي، ليصبح جاهزا من الناحية الطبية للمباريات المقبلة.

فيريرا يقسم اللاعبين لمجموعات

ركز الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا على تنفيذ بعض التدريبات الفنية المختلفة خلال مران الفريق اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لأربع مجموعات، قامت كل مجموعة بخوض تدريبات المرور بالكرة من الحواجز الحديدية، والتسديد على المرمى الصغير.

تدريبات بدنية قوية للاعبين

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية بأدوات الجيمانيزيوم داخل ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الجمعة.

وخضع لاعبو الزمالك لتدريبات بدنية متنوعة لرفع معدلات اللياقة البدنية وتقوية العضلات تحت إشراف أندريه فيليب مدرب الأحمال ومحمد مدحت المعد البدني.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد عثمان أحمد عثمان، في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.