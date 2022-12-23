مرتضى منصور يصدم ممدوح عباس ويخاطب وزير المالية للحجز على فلوس الزمالك

فجر المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل فى أزمة حجز ممدوح عباس رئيس النادى السابق على أرصدة الزمالك فى البنوك.

قال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أنه خاطب وزير المالية الدكتور محمد معيط للحجز على فلوس نادى الزمالك في أحد البنوك للحصول على قيمة الضرائب المستحقة على القلعة البيضاء.

وكشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن الحساب الذى يحوى فلوس الزمالك هو نفس الحساب الذى يحجز عليه ممدوح عباس والذى يحتوى على قرابة 60 مليون جنيه .

وشدد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أنه وعد ممدوح عباس بعدم الحصول على أى مليم من تلك الفلوس لأنها حق الزمالك ومال عام وسيذهب للدولة المصرية ممثلة في وزارة المالية.

ووجه مرتضى منصور رسالة إلى ممدوح عباس قائلا : نشكركم على حسن تعاونكم معنا .

وأكد مرتضى منصور أنه سيواصل معركته القانونية ضد ممدوح عباس لإثبات حصوله على مديونيه ٤ مرات من قبل بعد ارسال ملفات كاملا بالأزمة لوزير العدل يؤكد ذلك وسيتم الاستئناف أمام محكمة النقض.

تقسيمة قوية استعدادا للمقاولون العرب

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة قوية في جزء من الملعب، خلال التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الخميس التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وركز الجهاز الفني للفريق على تنفيذ بعض الجمل الفنية خلال التقسيمة، ومنح البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني ، مجموعة من التعليمات الفنية لعدد من اللاعبين لتنفيذها خلال التقسيمة.

وأكد المدير الفني في حديثه مع اللاعبين على ضرورة غلق ملف مباراة حرس الحدود بشكل نهائي والتركيز فقط على تحقيق الفوز في مواجهة المقاولون العرب المقبلة وحصد الثلاث نقاط.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد عثمان أحمد عثمان، في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق حصل على راحة من التدريبات بالأمس عقب الفوز على حرس الحدود برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.