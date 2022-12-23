مرتضى منصور يفجر مفاجأة كبرى: كنت أستطيع الحجز على الزمالك ولكن رفضت

فجر المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك مفاجأة قوية بقدرته الحجز على أرصدة الزمالك فى البنوك أثناء تجميد مجلسه لأنه تبرع بمبلغ مليون دولار للقلعة البيضاء .

وقال مرتضى منصور فى تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك اليوم أنه سبق ومنح الزمالك مبلغ مليون دولار كتبرع بمستندات رسمية وبعد موافقة الجهة الإدارية ووزارة الشباب والرياضة ورغم ذلك لم يفعل مثلما فعل ممدوح عباس .

وشدد مرتضى منصور أنه رفض الحجز على أرصدة الزمالك فى البنوك أثناء تجميد مجلسه لأنه يحب الكيان ولن يسمح بعرقلة مسيرته .

وأكد مرتضى منصور أنه سيواصل معركته القانونية ضد ممدوح عباس لرفع الحجز على أرصدة الزمالك فى البنوك .

استعدادات جادة لمواجهة المقاولون

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة قوية في جزء من الملعب، خلال التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الخميس التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وركز الجهاز الفني للفريق على تنفيذ بعض الجمل الفنية خلال التقسيمة، ومنح البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني ، مجموعة من التعليمات الفنية لعدد من اللاعبين لتنفيذها خلال التقسيمة.

وأكد فيريرا المدير الفني في حديثه مع اللاعبين على ضرورة غلق ملف مباراة حرس الحدود بشكل نهائي والتركيز فقط على تحقيق الفوز في مواجهة المقاولون العرب المقبلة وحصد الثلاث نقاط.

فيريرا يشيد بأداء لاعبيه أمام حرس الحدود

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مطولة مع اللاعبين، قبل انطلاق التدريبات الجماعية للابيض اليوم الخميس.

وأشاد فيريرا بالمستوى الذي قدمه الفريق خلال مباراة حرس الحدود ببطولة الدوري، مؤكداً على امتلاك الجميع مستوى أفضل لتقديمه خلال المباريات القادمة.

وأكد فيريرا في حديثه مع اللاعبين على ضرورة غلق ملف مباراة حرس الحدود بشكل نهائي والتركيز فقط على تحقيق الفوز في مواجهة المقاولون العرب والحصول على الثلاث نقاط.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد عثمان أحمد عثمان، في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك حصل على راحة من التدريبات بالأمس عقب الفوز على حرس الحدود برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.