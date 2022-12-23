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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرتضى منصور: محمود الخطيب أزال صورة صالح سليم من الأهلى

صدى البلد

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل بشأن إزالة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب صورة الأسطورة الراحل صالح سليم رئيس القلعة الحمراء التى كانت تزين غرفة إجتماعات مجلس الأهلى.

وعرض مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك صورة لغرفة إجتماعات مجلس إدارة النادي الأهلي عبر قناة الزمالك الفضائية وفى خلفية المجلس الذى يترأسه محمود الخطيب صورة لحسن حمدى رئيس النادى الأهلى الأسبق والتى تم استبدالها بصورة الأسطورة الراحل صالح سليم رمز الأهلى الكبير .

وقال مرتضى منصور فى الوقت الذى يزيل  فيه محمود الخطيب صورة الأسطورة الراحل صالح سليم قمت أنا بتكريمه بعد وفاته داخل الزمالك وحضرت زوجته الفاضلة زينب هانم لتسلم جائزة تكريم رمز من رموز الإدارة الرياضية فى مصر .

 

 جلسة فيريرا مع نجوم الزمالك

 

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مطولة مع اللاعبين، قبل انطلاق التدريبات الجماعية للابيض .

وأشاد فيريرا بالمستوى الذي قدمه الفريق خلال مباراة حرس الحدود ببطولة الدوري، مؤكداً على امتلاك الجميع مستوى أفضل لتقديمه خلال المباريات القادمة.

وأكد فيريرا في حديثه مع اللاعبين على ضرورة غلق ملف مباراة حرس الحدود بشكل نهائي والتركيز فقط على تحقيق الفوز في مواجهة المقاولون العرب والحصول على الثلاث نقاط.


نداى يواصل التأهيل

واصل السنغالي إبراهيما نداي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق على هامش المران الجماعي للأبيض اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وخاض نداي مجموعة من التدريبات التأهيلية تحت إشراف عمرو المطراوي اخصائي التأهيل بالجهاز الطبي الفريق، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها  يوم الأحد المقبل على ستاد عثمان أحمد عثمان، في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق حصل على راحة من التدريبات بالأمس عقب الفوز على حرس الحدود برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

مرتضى منصور صالح سليم الزمالك الأهلى محمود الخطيب

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