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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

اعترافات منة شلبي في قضية المخدرات

صدى البلد

بعد القبض على الفنانة منة شلبي، وإحالتها إلى المحاكمة الجنائية، نفت منة شلبي  في التحقيقات تمامًا معرفتها بالمضبوطات التي كانت بحوزتها، حيث قالت إنه تم تفتيش حقيبتها في غرفة بعيدة عنها، وانها كانت تحمل أدوات التجميل واداة تدخين « فيب » فقط.

وأوضحت الفنانة منة شلبي انها كانت عائدة يوم 25 نوفمبر الماضي، من أمريكا، بعد ما ذهبت إلى نيويورك لحضور مهرجان «انترناشونال»، وأثناء عودتها في مطار القاهرة تم احتجازها في غرفة الأمن وقتها، قائلة: « وأنا في مطار القاهرة عديت على الجمارك، وأنا خارجة وكان معايا 3 شنط والدنيا كانت زحمة وانا حطيت الشنط اللي معايا على السير علشان يتشاف فيها إيه لقيت واحد من اللي واقفين في الجمرك بيقولي معاكي سيجارة إلكترونية، قولتله إني بدخن فيب وكنت بفتح الشنطة علشان أوريله الفيب، فلقيت واحد تاني جه وقالي إحنا هنفتح الشنط نشوفها».

وتابعت: « وانا وافقت وقولتله اتفضل، وقعد يقلب في الشنطة وبعدين جه واحد ثالث كان بيفتش معاهم وأنا طلعت السجاير الالكترونية وواحد منهم قالي ممكن تقعدي شوية ووداني غرفة في الجمارك قعدت فيها شوية والشنط كانت معاهم في الوقت دا».

واستطردت منه في التحقيقات: « لقيت ناس كتير وضباط مطلعين علبة مكياج لونها أخضر بيقولولي إن دي فيها ماريغوانا فقولتله مفيش الكلام دا مش صح وده مكياج عادي بعدين لقيته بيقولي معاكي كوكايين، قولتله أنا مش بشرب الحاجات دي أصلا وبعدين قالولي طيب استني شوية، وبقيت سامعة كلام كتير برا، وبعد ساعتين تلاتة لقيتهم بيقولولي اطلبي المحامي بتاعك فبقولهم ايه اللي حصل، قالولي إنتي معاكي ماريغوانا، وهتتعرضي على النيابة، وفي نفس الوقت لقيت أخبار نازلة إني مقبوض عليا ومعايا مخدرات وفضلت هناك لحد ما جيت هنا واتعرضت على النيابة».

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