حصل إيه يوم الصباحية.. تريند جديد يثير ضجة على فيسبوك

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية خاصة عن تريند جديد انتشر مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي يسمى "تريند الصباحية"، وفيه تروي كل سيدة موقف حدث في ثاني يوم الزواج، سواء كان موقف كوميدي أو سئ أو غيره من المواقف البارزة في هذا اليوم.

ونشرت عدة سيدات قصصا مختلفة، حدثت بالفعل في ثاني أيام الزواج، وتصدرت المواقف السيئة للزوجة مع أهل الزوج التريند كاقتحام والدة الزوج لشقة الزوجبة دون مراعة خصوصية الزوجين، وغيرها من القصص المحرجة مع أهل الزوج.



أما عن التعليقات الخاصة بهذه القصص، فجاء بعضها بشكل كوميدي ساخر، بينما نصح البعض الآخر الزوجة بالانفصال عن زوجها، أما البعض الآخر فبدأ في سب أهل الزوج، بعد أن تطور الأمر لشجار داخل البيوت.

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