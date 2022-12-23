بالتقسيط المريح.. كيف تحصل على شقة الزوجية؟.. فيديو

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مذيعة صدى البلد شروق
مذيعة صدى البلد شروق عادل

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية عن مشروع عواصم المحافظات "دارة"، الذي قدمته وزارة الإسكان، وقدمت من خلال شقق سكنية من تسع محافظات، وتناولت التغطية طرق حجز الوحدات، وكيفية التسجيل عبر موقع بنك التعمير والإسكان.

 

وبدأ يوم الأحد الماضي، حجز شقق مشروع عواصم المحافظات "دارة"، والتي أعلن عنها صندوق التنمية الحضرية، ويتم طرحها في 9 محافظات، ويستمر الحجز حتى يوم 12 يناير 2023. ، ويتضمن الإعلان الجديد لمشروع تطوير عواصم المحافظات 1284 وحدة سكنية داخل 28 عمارة ضمن المرحلة الأولى لمشروع داره في 9 محافظات. 


ومن الوحدات المروحة في هذا الإعلان وحدة بمنطقة أرض الراهب بمدينة شبين الكوم بالمنوفية، و60 وحدة بشارع الجيش بمدينة المنصورة بالدقهلية، الى جانب 360 وحدة بمنطقة تقسيم السلام بمدينة قنا في محافظة قنا، و72 وحدة بشارع الجلاء بمدينة سوهاج بمحافظة سوهاج.

 

لمتابعة المزيد من التفاصيل، يرجى مشاهدة الفيديو التالي:

شروق عادل صدى البلد وزارة الاسكان تسع محافظات بنك التعمير والإسكان شروع عواصم المحافظات دارة

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