كتلة نار.. سماء المغرب تشتعل بسبب تسريب غاز

وقعت انفجارات ضخمة في مدينة المحمدية، المغربية، أمس الأول الخميس، بعد اندلاع حريق وُصف بـ الخطر في أحد المستودعات المخصصة للغاز، فيما أكدت السلطات عدم سقوط أي ضحايا.

وبحسب وسائل إعلام مغربية، بدأ الحادث بتسرب مفاجئ للغاز، قبل أن تتحول كميات الغاز المتسربة إلى نيران كبيرة متصاعدة إلى السماء.

واستنفرت السلطات الأمنية عناصرها للسيطرة على الحريق، والانفجارات التي غطت منطقة واسعة بعد تصاعد النيران.

ومازالت السلطات تحاول السيطرة على ألسنة اللهب، وجرد الخسائر النهائية لهذا الحريق.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوهات تظهر لحظة اندلاع النيران في المستودع ووقع عدد من الانفجارات الضخمة في المنطقة.