اعترافات منة شلبي في قضية تعاطي المخدرات | ماذا قالت ؟ فيديو

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية عن تطورات قضية الفنانة منة شلبي، حيث أمرت النيابة المصرية أمس بإحالتها للمحاكمة الجنائية، لمعاقبتها بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي.

وقدمت التغطية أقوال الفنانة منة شلبي أثناء التحقيقات، وقالت منة شلبي بعد القبض عليها في مطار القاهرة يوم 25 نوفمبر الماضي وهي قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، بتهمة حيازة مواد مخدرة، إنها كانت في نيويورك لحضور مهرجان "انتر ناشيونال"، وأثناء عودتها للبلاد تم احتجازها في غرفة الأمن وقتها.

وأكدت منة أن حقيبتها تم تفتيشها في غرفة بعيدة عنها، وأنها كانت تحمل أدوات تجميل وليس كما قيل إنها مواد مخدرة، مبينة أن كل ما كانت تحمله أداة تدخين "فيب" فقط، وقالت منة في التحقيقات: "وأنا في مطار القاهرة عديت على الجمارك، وأنا خارجة كان معايا 3 شنط والدنيا كانت زحمة وأنا حطيت الشنط اللي معايا على السير علشان يتشاف فيها إيه، ولقيت واحد من اللي واقفين في الجمرك بيقولي معاكي سجارة إلكترونية، فأنا قولتله إني بدخن VAPE".

وأضافت منة " وكنت بفتح الشنطة علشان أوريله الفيب، فلقيت واحد تاني جه وقالي إحنا هنفتح بقية الشنط نشوفها وأنا وافقت وقولتله اتفضل، وقعد يقلب في الشنط وبعدين جه واحد ثالث كان بيفتش معاهم وأنا طلعت السجاير الإلكترونية وواحد منهم قالي ممكن تقعدي شوية ووداني غرفة في الجمارك قعدت فيها شوية والشنط كانت معاهم في الوقت ده".

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