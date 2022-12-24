عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي يشكر الكونجرس على اعتماد مشروع قانون يوفر 45 مليار دولار لأوكرانيا

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، عن شكره للكونجرس الأمريكي وممثليه لاعتماد مشروع قانون للإنفاق بقيمة 1.7 تريليون دولار الذي يوفر مليارات الدولارات كمساعدات لأوكرانيا.


وقال زيلينسكي - في تغريدة على تويتر، وفقا لوكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- "أشكر الكونجرس الأمريكي ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، والقائد كيفن مكارثي وميتش ماكونيل والسناتور تشاك شومر والسيناتور باتريك ليهي، وعضوة الكونجرس روزا ديلورو على مساعدات إضافية بقيمة 45 مليار دولار لأوكرانيا، وعلى الدعم الثابت من الحزبين لأوكرانيا في كفاحنا من أجل الحرية".


وأضاف زيلينسكي: "من الضروري أن يقف الشعب الأمريكي جنبًا إلى جنب مع الشعب الأوكراني في هذا الصراع".
ووافق مجلس النواب في الكونجرس الأمريكي، بعد مجلس الشيوخ، اليوم الجمعة على مشروع قانون للإنفاق بقيمة 1.7 تريليون دولار يوفر ما يقرب من 45 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا وحلفائها في أوروبا.

الكونجرس الأمريكي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مشروع قانون الكونجرس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 جنيهات دفعة واحدة.. تراجع تاريخي لـ الدولار في السوق السوداء.. تفاصيل

3 قرارات جديدة في الأهلي بعد إصابة أكرم توفيق بالصليبي.. تفاصيل

قرار عاجل من الخطيب في الأهلي بعد إصابة أكرم توفيق

أدخن هذا النوع فقط.. تفاصيل اعترفات منة شلبي في قضية تعاطي المخدرات

عيار 21 نزل 60 جنيه | تطور في أسعار الذهب بمصر اليوم

إغلاق تام وغرامة | عقوبة فورية لإزعاج السكان في قانون المحال العامة

تراجع تاريخي.. الدولة تحاصر السوق السوداء للدولار بإجراءات بنكية.. فيديو

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن سبب برودة الأصابع.. لن تصدق

موضوعات متعلقة

الرئيس التونسي يشدد على ضرورة حياد الإدارة الكامل تجاه الانتخابات التشريعية

البيت الأبيض: بايدن يشيد بإقرار الكونجرس مشروع التمويل الحكومي بقيمة 1.66 تريليون دولار

بايدن يوقع ميزانية دفاع قياسية تتضمن 800 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا

وزير الخارجية الأمريكي يعرب عن خالص تعازيه في ضحايا هجوم باريس

المملكة المتحدة تقرض أوكرنيا 500 مليون دولار من خلال البنك الدولي

العراق: القبض على مجموعة إرهابية في محافظة كركوك

البنك الإفريقي للتنمية: 27 مليون دولار و10 ملايين يورو لمحطة طاقة شمسية بتونس

رئيس وزراء كوريا الجنوبية يدعو إلى تعزيز التعاون مع رومانيا

ترشيحاتنا

ليتوانيا ترسل 50 مولدا لأوكرانيا للمساعدة على تخطي الشتاء

رغم الخسائر الأسبوعية .. ارتفاع كبير في أسهم بورصة أمريكا

زيلينسكي يشكر الكونجرس على اعتماد مشروع قانون يوفر 45 مليار دولار لأوكرانيا

المملكة المتحدة تدعو كوريا الشمالية إلى نزع السلاح النووي

بعد عرض الموسم الثاني.. تراجع ترتيب مسلسل موضوع عائلي ضمن الأعلي مشاهدة

دعاء معجزة يحقق كل ما تطلبه .. اغتنمه بـ 9 كلمات يجاب في الحال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شقها نصين.. انقلاب قطار أمريكي بعد اصطدامه بشاحنة ضخمة|فيديو

عبد المنعم إبراهيم.. طلق شقيقة زوجته بعد 10أيام وأخفى علاقته بـ كوثر العسال

رونالدو ينشر علم فلسطين على حسابه بـ إنستجرام.. فما القصة؟

13 فائدة.. كوب من مشروب سحري على الريق يحمي من أمراض خطيرة

فيديو

عبد المنعم إبراهيم.. طلق شقيقة زوجته بعد 10أيام وأخفى علاقته بـ كوثر العسال

محمد عشوب عن التسريب الصوتي لـ نجلاء فتحي : ميصحش نتكلم عن عادل إمام

اعترافات منة شلبي في قضية تعاطي المخدرات | ماذا قالت ؟ فيديو

لم يسبق لها مثيل.. كيف واجهت السعودية الأمطار والسيول في مكة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

اﻟﻤﺰﻳﺪ