زيلينسكي يشكر الكونجرس على اعتماد مشروع قانون يوفر 45 مليار دولار لأوكرانيا

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، عن شكره للكونجرس الأمريكي وممثليه لاعتماد مشروع قانون للإنفاق بقيمة 1.7 تريليون دولار الذي يوفر مليارات الدولارات كمساعدات لأوكرانيا.



وقال زيلينسكي - في تغريدة على تويتر، وفقا لوكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- "أشكر الكونجرس الأمريكي ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، والقائد كيفن مكارثي وميتش ماكونيل والسناتور تشاك شومر والسيناتور باتريك ليهي، وعضوة الكونجرس روزا ديلورو على مساعدات إضافية بقيمة 45 مليار دولار لأوكرانيا، وعلى الدعم الثابت من الحزبين لأوكرانيا في كفاحنا من أجل الحرية".



وأضاف زيلينسكي: "من الضروري أن يقف الشعب الأمريكي جنبًا إلى جنب مع الشعب الأوكراني في هذا الصراع".

ووافق مجلس النواب في الكونجرس الأمريكي، بعد مجلس الشيوخ، اليوم الجمعة على مشروع قانون للإنفاق بقيمة 1.7 تريليون دولار يوفر ما يقرب من 45 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا وحلفائها في أوروبا.