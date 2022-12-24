نجم الزمالك السابق: بيراميدز استسهل مباراة الداخلية..وأحمد عيد سيكون له مستقبلا مميزا

تحدث أكرم عبد المجيد نجم الزمالك السابق عن نتائج مباراتي الاتحاد ضد سيراميكا والداخلية ضد بيراميدز في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز هذا الموسم.

لاعب الاتحاد

قال أكرم عبد المجيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أحمد عيد لاعب الاتحاد السكندري سيكون له مستقبلا كبيرا ومستواه ضد سيراميكا يؤكد ذلك"

وعن هزيمة بيراميدز من الداخلية قال: "رضا شحاتة قدر قيمة بيراميدز جيدا وحفظ طريقة لعبه للاعبي الداخلية وبيراميدز لم يكن في المستوى المطلوب، وبيراميدز استسهل مباراة الداخلية وهذا سبب الخسارة"