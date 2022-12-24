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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا عبد العال : أكرم توفيق اتحسد.. ليه الحماس الزيادة في التمرين

أكرم توفيق 
أكرم توفيق 

علق الكابتن رضا عبد العال لاعب الأهلي والزمالك السابق، على إصابة أكرم توفيق نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي للركبة.


تعرض أكرم توفيق للحسد

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وقال رضا عبد العال خلال برنامج “اللعيب” الذي يقدمه الإعلامي مهيب عبد الهادي بقناة “mbc مصر”:"أكرم توفيق اتحسد وربنا يشفيه ويرجع أحسن من الأول".

ووجه رضا عبد العال رسالة لـ أكرم توفيق بعد الإصابة، قائلًا: "ربنا أعطانا عقل نميز بيه ليه الحماس الزيادة في التمرين مش في الماتش".

حالة اكرم توفيق 

 

قال مصدر داخل الأهلي إن أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أجرى أشعة  للاطمئنان على حالته حيث أثبتت النتائج إصابته بقطع جزئي في الرباط الأمامي للركبة.

وأضاف المصدر أن التورم الذي كان يعاني منه اللاعب بعد الإصابة التي تعرض لها صباح أمس تحسن كثيرا لكنه سيجري مزيد من الفحوصات الطبية وأشعة جديدة اليوم السبت من أجل الإعلان عن التفاصيل الرسمية للإصابة ومدة غياب اللاعب.

كما قال مصدر داخل الأهلي إن الجهاز الطبي لم يعلن تشخيص إصابة أكرم توفيق لاعب الفريق رسميًا حتى الآن انتظارا لنتيجة بعض الفحوصات التي ما زالت في طي الدراسة مع أحد الأطباء الأجانب الذين يتابعون الموقف مع الجهاز الطبي للأهلي.

وأضاف المصدر أن إصابة أكرم توفيق عبارة عن قطع جزئي في الرباط الأمامي بالركبة لكن ننتظر إذا كان اللاعب يحتاج إلى تدخل جراحي من عدمه من أجل الإعلان عن تفاصيل الإصابة كاملة بشكل رسمي.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي، إصابته في الرباط الصليبي للركبة بعد تعرضه للاصابة في المران.

إصابة أكرم توفيق 
وأصيب أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي خلال مران الفريق صباح أمس الجمعة على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة، في بطولة الدوري الممتاز.

 

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