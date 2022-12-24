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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد الصايغ: منتخب مصر لا يخشى أي منافس في كأس الأمم الأفريقية

صدى البلد

أكد الناقد الرياضي محمد الصايغ، أن منتخب مصر للشباب لا يخشى أي منافس في كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاما.

وقال الصايغ في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "البعض أشار إلى أن مجموعة مصر قوية في كأس الأمم ولكن منتخبنا يملك الطموح والعناصر التي تجعله لا يخشى أي منتخب في المجموعة بكأس الأمم"

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وختم حديثه قائلا: "منتخب مصر للشباب قادر على حصد اللقب مستغلا دعم الأرض والجمهور وكذلك وجود عناصر مميزة وجهاز فني مميز بقيادة محمود جابر"

وكانت القرعة أسفرت عن تواجد مصر وموزمبيق ونيجيريا والسنغال في مجموعة واحدة بكأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما.
 

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