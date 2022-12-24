محمد الصايغ: منتخب مصر لا يخشى أي منافس في كأس الأمم الأفريقية

أكد الناقد الرياضي محمد الصايغ، أن منتخب مصر للشباب لا يخشى أي منافس في كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاما.

وقال الصايغ في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "البعض أشار إلى أن مجموعة مصر قوية في كأس الأمم ولكن منتخبنا يملك الطموح والعناصر التي تجعله لا يخشى أي منتخب في المجموعة بكأس الأمم"

منتخب مصر للشباب

وختم حديثه قائلا: "منتخب مصر للشباب قادر على حصد اللقب مستغلا دعم الأرض والجمهور وكذلك وجود عناصر مميزة وجهاز فني مميز بقيادة محمود جابر"

وكانت القرعة أسفرت عن تواجد مصر وموزمبيق ونيجيريا والسنغال في مجموعة واحدة بكأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما.

