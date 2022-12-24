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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق: ملعب التتش سبب إصابات لاعبي الأهلي

صدى البلد

يرى أكرم عبد المجيد نجم الزمالك السابق أن ملعب التتش وراء عدد إصابات لاعبي الأهلي المتزايد خلال الفترة الأخيرة.

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قال أكرم عبد المجيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أشعر بأن الأهلي مستواه بدأ يتراجع مع مارسيل كولر، ومشكلة الأهلي في ملعب التدريب ملعب التتش وعدد إصابات لاعبي الأهلي زاد الفترة الأخيرة"

وأضاف: "لازم يشوفوا حل لأرضية ملعب ستاد التتش"

وعن الزمالك قال: "سعيد جدا بمستوى اللاعبين الناشئين الذين ظهروا في الفريق الأول خلال الفترة الماضية وأزمة القيد ساهمت في ظهور العديد من اللاعبين المميزين باختيارات جيسوالدو فيريرا"
 

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