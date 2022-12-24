نجم الزمالك السابق: ملعب التتش سبب إصابات لاعبي الأهلي

يرى أكرم عبد المجيد نجم الزمالك السابق أن ملعب التتش وراء عدد إصابات لاعبي الأهلي المتزايد خلال الفترة الأخيرة.

تراجع مستوى الاهلي



قال أكرم عبد المجيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أشعر بأن الأهلي مستواه بدأ يتراجع مع مارسيل كولر، ومشكلة الأهلي في ملعب التدريب ملعب التتش وعدد إصابات لاعبي الأهلي زاد الفترة الأخيرة"

وأضاف: "لازم يشوفوا حل لأرضية ملعب ستاد التتش"

وعن الزمالك قال: "سعيد جدا بمستوى اللاعبين الناشئين الذين ظهروا في الفريق الأول خلال الفترة الماضية وأزمة القيد ساهمت في ظهور العديد من اللاعبين المميزين باختيارات جيسوالدو فيريرا"

