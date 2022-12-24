«المركز الأشعري» يعقد ندوة تثقيفية لمعلمي المواد الشرعية بمعاهد أزهر أسوان

نظم المركز الأشعري بالأزهر الشريف ندوة لمعلمي المواد الشرعية بمعاهد منطقة أسوان الأزهرية، حيث حاضر فيها الأستاذ الدكتور عبدالفتاح العواري عضو مجمع البحوث الإسلامية ورئيس المركز، والأستاذ الدكتور محمد يسري جعفر أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين ونائب رئيس المركز.

عقدت الندوة بحضور الشيخ أحمد هاشم رئيس منطقة أسوان الأزهرية، الدكتور سيد حسن مدير عام المنطقة للعلوم الشرعية والعربية، الأستاذ الدكتور كامل جاهين عميد كلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان، الشيخ مرتجي عبدالرؤوف مدير عام منطقة وعظ أسوان، الأستاذ الدكتور نادي الأزهري العميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان، ومدرسي المواد الشرعية بمعاهد أسوان.



وتضمنت المحاضرة الحديث عن المنهج الأشعري، ومميزاته، وأهم معالمه، ودوره في مواجهة الغلو والتيارات المتطرفة، والحديث عن المفهوم الصحيح للعقيدة وماينبغي على المسلم وطالب العلم الالتزام به تجاه دينه وعقيدته، والتأكيد على دورهم ومسئوليتهم كمعلمين في تنشئة الأجيال وتعريفهم بدور الأزهر الشريف في بث ونشر العقيدة السليمة في إطار المنهج النبوي الشريف.