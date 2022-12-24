مفاجأة غير متوقعة.. الداخلية تكشف لغز غرفة الحجز المنتشرة على تيك توك

انتشرت حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ما تم تداوله من مقاطع فيديو تُظهر مجموعة من الأشخاص داخل غرفة تُشبه غُرف الحجز بأقسام الشرطة المصرية، ما سبب حالة من الغضب والجدل بين رواد السوشيال ميديا، إلا أن وزارة الداخلية سرعان ما أصدرت بيان أوضحت فيه حقيقة تلك الفيديوهات.

مقاطع فيديو تمثيلية داخل غرف تُشبه الحجز

شارك أحد رواد تطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك، مجموعة من مقاطع الفيديو عبر صفحته الشخصية، يظهر خلالها مجموعة من الأشخاص داخل غرف تشبه تلك الموجودة في أقسام الشرطة المصرية.

وحظيت تلك المقاطع بتداول واسع وسريع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حتى قامت وحدة الرصد والمتابعة بإدارة المساعدات الفنة بوزارة الداخلية برصد تلك المقاطع خاصة مع ارتفاع نسبة مشاهدتها.

حقيقة فيديوهات غرف الحجز المنتشرة عبر تيك توك

تحركت الأجهزة الأمنية تحت إشراف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الإسكندرية تحركًا عاجلاً بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الثلاثة أشخاص المشاركين في تمثيل تلك المقاطع.

صورة أرشيفية لغرف حجز

وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا أوضحت خلاله حقيقة الفيديوهات المنتشرة عبر موقع التواصل الاجتماعي تيك توك، والتي تُظهر أشخاص يقومون بحركات الرقص الاستعراضي، داخل غرفة تُشبه غرف الحجز بأقسام الشرطة المصرية.

كشفت وزارة الداخلية في بيانها ملابسات مقاطع الفيديو المنتشرة، موضحه حقيقتها بان الشخص الظاهر في تلك الفيديوهات قام بتمثيلها بمشاركة شخصين داخل إحدى القاعات المخصصة لتعليم الرقص الاستعراضي بمحافظة الإسكندرية».

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن الشخص الظاهر في مقاطع الفيديو المنتشرة عبر تيك توك، في غرفة تُشبه غُرف الحجز يقوم ببث تلك المقاطع عبر التطبيق لإيهام متابعيه بانها تُشبه غرف الحجز بأقسام الشرطة المصرية لزيادة نسب المشاهدة وتحقيق مكاسب مادية.