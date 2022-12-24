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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قطار تالجو يستعد للانطلاق في أولى الرحلات بحضور وزير النقل.. صور

قطارات تالجو
قطارات تالجو

يشهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل انطلاق أولى رحلات قطارات تالجو الفاخرة  بالركاب في تمام الساعة 2 مساء اليوم السبت.

وتنطلق أولى رحلات القطار الإسباني الفاخر من محطة مصر بالقاهرة  متجها إلى محطتي سيدي جابر ومصر بالإسكندرية.

وسيبدأ وزير النقل، جولته بمحطة مصر، قبل انطلاق القطار الإسباني في رحلته الأولى الساعة ٢ بعد الظهر من محطة مصر برمسيس متجها إلى الإسكندرية.


ويشكل  تشغيل هذا القطار الفاخر  نقلة نوعية هائلة في تاريخ قطارات سكك حديد مصر حيث تماثل قطارات تالجو الفاخرة  القطارات العاملة بالدول الاوربية  وستقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب حيث تتميز بتقنيات حديثة متطورة  وبالسرعة التشغيلية  العالية التي تصل الى 160 كم / ساعة  بالإضافة إلى جود انظمة هوائية لإمتصاص الاهتزازات مما يحقق الراحة التامة للركاب في السرعات العالية و  كراسي مخصصة لذوي الهمم  وكذلك  وجود شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الاولي ومركزية بعربات الدرجة الثانية  و نظام انذار حريق للحفاظ على سلامة الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم واخرى مخصصة لذوي الهمم و كاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب وبوفيه متميز يقدم اعلى المستويات لجمهور الركاب .

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