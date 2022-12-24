ندوة بتجارة عين شمس عن "دور هيئة الرقابة المالية فى منع الإنحراف المالى"

نظمت كلية التجارة جامعة عين شمس ، ندوة بعنوان : (دور هيئة الرقابة المالية فى منع وملاحقة الإنحراف المالى)، حاضر فيها الدكتور خالد سرى صيام عضو مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية ورئيس مجلس إدارة البورصة الأسبق.

أقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، والدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور خالد قدري عميد الكلية وبإشراف الدكتورة هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومنسق جامعة عين شمس للمبادرة العالمية لمكافحة الفساد فى مجال التعليم وتمكين الشباب (جريس).

ونوه خالد سرى بأن عام 2022 يصادف بداية الجهود المبذولة للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠٢٣-٢٠٣٠.

من جانبها أكدت الدكتورة هيام وهبه وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومنسق جامعة عين شمس للمبادرة العالمية لمكافحة الفساد فى مجال التعليم وتمكين الشباب (جريس ) ان هذه الندوة هى احدي الندوات التى تهدف لنشر الوعى بكيفية مكافحة الفساد ودور الهيئات الرقابية التى سوف تستمر فعالياتها خلال شهر ديسمبر الحالى حتى يوليو ٢٠٢٣ بهدف زيادة الوعى بين جميع فئات الجامعة بأضرار الفساد المالى والإدارى على المجتمع المصرى .

وشهدت الندوة إقبالًا كبيرًا من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية ، وحشد كبير من الطلاب بالفرق والشعب المختلفة حرصوا على حضور الندوة وتفاعلوا معها بالاسئلة المميزة.

وفى ختام الندوة قام الدكتور خالد قدري عميد الكلية ، بتكريم الدكتور خالد سرى صيام ، بدرع الكلية ، وذلك تقديراً من الكلية لأبناء مصر المناضلين فى سبيل العدالة.

كما استعرضت الندوة صور الإنحراف المالى والفساد ، وأدوار هيئات الرقابة فى مصر ، وكيفية التصدى لمثل هذه الانحرافات ، والآثار السلبية للفساد على جميع جوانب المجتمع ، حيث يتشابك تشابكا وثيقاً مع الصراعات والاضطرابات مما يهدد التنمية الاجتماعية والاقتصادية ، وإن تقليل الفساد المالى وتعزيز الشفافية وتقوية المؤسسات هو أحد مضمون أهداف التنمية المستدامة والمتمثلة فى الهدف رقم (16).

وقال د خالد قدرى عميد الكلية ، إن هذه الندوة تأتي فى إطار إحتفالات الجامعة باليوم العالمى لمكافحة الفساد (9 ديسمبر) ، موجها التحية والتقدير الى الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة ولجميع نواب الجامعة ، على رعايتهم لتلك الندوات .