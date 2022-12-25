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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات بي ام دبليو 320 موديل 2023 في مصر .. صور

بي ام دبيلو 320 موديل
بي ام دبيلو 320 موديل 2023

تواصل شركة بي ام دبليو عملاقة تصنيع السيارات الألمانية من تعزيز تواجدها داخل السوق المصري بعد طرح موديلات 2023، ومنها النسخة BMW 320 والتي تنتمي إلى فئة السيدان.

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وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة بي ام دبيلو 320 موديل 2023 وابرز مواصفاتها.

بي ام دبيلو 320 موديل 2023

تعتمد السيارة بي ام دبليو 320 موديل 2023 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، يمكنه ضخ 170 حصانا، وعزم اقصى للدوران 250 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات بتقنية الدفع الخلفي.

بي ام دبيلو 320 موديل 2023

كما تقدم السيارة بي ام دبليو 320 موديل 2023 بمحرك 2000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 258 حصانا، وعزم دوران 400 نيوتن/متر، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 5.9 ثانية.

بي ام دبيلو 320 موديل 2023

وتأتي الفئة M340I XDRIVE بمحرك سداسي الاسطوانات سعة 3000 سي سي تيربو، بقوة 375 حصانا، و 500 نيوتن/متر من عزم الدوران، وبهذه القدرات الفنية يمكن للسيارة أن تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون 0 في مدة قدرها 3.9 ثانية، مع سرعة قصوى تصل لـ 280 كم/ساعة.

بي ام دبيلو 320 موديل 2023

الاسعار الرسمية للسيارة بي ام دبيلو 320 موديل 2023 في مصر 

 

الفئة الاولى ADVANTAGE بي ام دبليو 320 موديل 2023 بقيمة قدرها 1,280,000 جنيه.

الفئة الثانية LUXURY بي ام دبليو 320 موديل 2023 بقيمة قدرها 1,380,000 جنيه.

الفئة الثالثة SPORT بي ام دبليو 320 موديل 2023 بقيمة قدرها 1,430,000 جنيه.

الفئة الرابعة M SPORT بي ام دبليو 320 موديل 2023 بقيمة قدرها 1,810,000 جنيه.

الفئة الخامسة M340I XDRIVE بي ام دبليو 320 موديل 2023 بقيمة قدرها 2,475,000 جنيه.

بي إم دبليو BMW BMW 320 بي ام دبيلو 320 موديل 2023 اسعار السيارة بي ام دبيلو 320 موديل 2023

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