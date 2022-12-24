مفاجأة| فرنسا تفرج عن قاتل الأكراد في باريس.. تفاصيل

أعلنت النيابة العامة الفرنسية، اليوم السبت، عن رفع قرار احتجاز المشتبه به في قتل الأكراد بالعاصمة باريس، لأسباب صحية.

وأعلن قائد شرطة باريس، اليوم السبت، عن إصابة 31 شرطيا جراء مواجهات التي جرت اليوم مع الجالية الكردية في باريس.

ونشرت مواقع فرنسية، صورا للعجوز منفذ هجوم العاصمة الفرنسية باريس والذي أودى بحياة 3 أكراد، أثناء دخوله إلى صالون حلاقة وإطلاقه النار.

وتراجع حدة المواجهات بين المحتجين على مقتل الأكراد والشرطة في باريس، بعد اعلان منظمي المظاهرات أن المظاهرات لا تمثلهم مطالبين المحتجين بالمغادرة.

وأدان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، امس الجمعة، حادث إطلاق نار في العاصمة باريس أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين، واصفًا إياه بالهجوم المشين الذي استهدف أكراد فرنسا.