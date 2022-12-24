عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة| فرنسا تفرج عن قاتل الأكراد في باريس.. تفاصيل

احتجاجات الأكراد
احتجاجات الأكراد في باريس

أعلنت النيابة العامة الفرنسية، اليوم السبت، عن رفع قرار احتجاز المشتبه به في قتل الأكراد بالعاصمة باريس، لأسباب صحية.

وأعلن قائد شرطة باريس، اليوم السبت، عن إصابة 31 شرطيا جراء مواجهات التي جرت اليوم مع الجالية الكردية في باريس.

ونشرت مواقع فرنسية، صورا للعجوز منفذ هجوم العاصمة الفرنسية باريس والذي أودى بحياة 3 أكراد، أثناء دخوله إلى صالون حلاقة وإطلاقه النار.

وتراجع حدة المواجهات بين المحتجين على مقتل الأكراد والشرطة في باريس، بعد اعلان منظمي المظاهرات أن المظاهرات لا تمثلهم مطالبين المحتجين بالمغادرة.

وأدان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، امس الجمعة، حادث إطلاق نار في العاصمة باريس أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين، واصفًا إياه بالهجوم المشين الذي استهدف أكراد فرنسا.

باريس النيابة العامة الفرنسية شرطة باريس الجالية الكردية فرنسا الأكراد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

200 جنيه غرامة .. ابعد عن هذه الأسماء لـ عيالك | محظورة

%15 زيادات .. بشرى سارة لأصحاب المعاشات قبل بداية العام الجديد 2023

بناء على طلب وزير المالية.. إحالة رجل أعمال إلى الجنايات| تفاصيل

المخدرات مش بتاعتي.. اعترافات منة شلبي ولغز الـ "4 بلاد" قبل القاهرة| تفاصيل

هبوط جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

12 جنيها هبوط بالسوق السوداء.. مفاجأة في سعر الدولار الرسمي غدا

مدرب الأهلي السابق يقترب من تدريب الوداد المغربي في كأس العالم للأندية

خسائر فادحة لأباطرة السوق السوداء.. الدولار يسجل 24.67 جنيه للشراء.. فيديو

موضوعات متعلقة

20 ألف متظاهر في مارسيليا.. تعرف على أسباب اشتعال الاحتجاجات في فرنسا

الإرهاب يزور فرنسا من جديد.. ماذا حدث في الدائرة العاشرة؟

ألمانيا تتضامن مع فرنسا في حادث مسلح باريس | شاهد

نعش مبابي 2022.. احتفالات الأرجنتين بـ كأس العالم تثير استياء فرنسا رسميا

ترشيحاتنا

الشتاء يكشر عن أنيابه.. قتلى وسيول في دول عربية وثلوج بأمريكا واليابان|تفاصيل

توزيع 70 جهازا كهربائيا و27 غرفة نوم لـ عرسان جُدد بكفر الشيخ

ببدلة رقص وشيشة.. صور "حنة" ابنة عصام الحضري تثير الجدل| صور

رأي الأزهر مُقدَّر| وزير العدل: قانون الأحوال الشخصية متوازن.. وسيحظى على رضا الأغلبية

لا زيادة.. "التموين" تكشف حقيقة منشور ارتفاع أسعار السلع خلال يناير

أحمد موسى: فرنسا لم تعلن إطلاق النار بباريس حادثا إرهابيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبلة على خدها أشعلت السوشيال ميديا.. بدء حفل زفاف ابنه عصام الحضري

بـ فساتين حمراء جريئة.. نجمات احتفلن بالكريسماس مبكرا| أجرأهن رانيا يوسف

فستان مرصع فضي.. شاهد| صور جديدة لـ ابنة الحضرى خلال زفافها

بالروب والفستان الأبيض.. أول صور من حفل زفاف ابنة الحضرى

فيديو

إجراءات لخفض أسعار الذهب .. ماذا سيحدث الأيام المقبلة؟ |تغطية خاصة

بسبب الفيروس المخلوي .. تحذير جديد من وزارة الصحة | تغطية خاصة

حقيقة التنازل عن موانئ نهر النيل وإلغاء العلاج المجاني| شائعات نفتها الحكومة

اللقاء الأخير مع والده.. حماقي يكشف أسراره مع صاحبة السعادة ليلة رأس السنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ