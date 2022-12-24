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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طلب عاجل من شعبة الدخان لـ وزيرة التضامن بشأن مستشفى 57357

مستشفى 57357
مستشفى 57357

قال أسامة الشاهد، رجل الاقتصاد، إن مستشفى 57357 يقدم خدماته بمستوى عالمي ويجب أن يستمر لتقديم الخدمة المميزة لمرضى السرطان من الأطفال على مستوى الجمهورية.

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درة: مستشفى 57357 فخر لكل مصر والعرب.. وتقدم خدمات عالمية لمرضى السرطان

وأشار أسامة الشاهد، خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، عبر فضائية "القاهرة والناس، مساء السبت، إلى دعم مستشفى 57357 من خلال تبرعه بمبلغ 100 ألف جنيه، مطالبًا وزارة التضامن الاجتماعي بضرورة المساهمة لدعم المستشفى.

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مش هنسيبها تقفل.. وفاء عامر تدعم مستشفى 57357

وبدوره، أكد إبراهيم إمبابى، رئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر باتحاد الصناعات المصرية، على حرص الشعبة على تقديم كل الدعم لاستمرار عمل مستشفى 57357 وعدم إغلاقة، مشيرًا إلى أنه قام بدعوة مسؤولين عن 51 مصنعًا وشركة ضمن شعبة الدخان لبحث سبل الدعم المتاحة لمستشفى 57357.

وأعلن رئيس الشعبة العامة للدخان، خلال مداخلته ببرنامج "حديث القاهرة"، عن تبرعه وأسرته بمبلغ 200 ألف جنيه دعمًا لمستشفى 57357 خلال ازمته الراهنة.

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