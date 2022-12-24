لجنة لكشف ملابسات سقوط سور مدرج مباراة الأهلي والاتحاد بصالة حسن مصطفى

كلف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لجنة مُشكلة من مجموعة من قيادات الوزارة والاستشاريين الهندسيين وعدد من المستشارين القانونيين بالتوجه على الفور إلى الصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر (صالة الدكتور حسن مصطفى)؛ لبحث ملابسات واقعة سقوط أحد الأسوار الفاصلة بمدرج الصالة خلال المباراة التى أقيمت بين فريقى الأهلى والاتحاد فى كأس السوبر المصري لكرة السلة مساء اليوم بالصالة المغطاة.

<p lang="ar" dir="rtl">المدرج وقع بجمهور الاتحاد و شكلها في ناس ماتت ربنا يستر <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://t.co/qqDm8UwyGy">pic.twitter.com/qqDm8UwyGy</a></p>— Omar 🐺 (@scarface0__) <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/scarface0__/status/1606733588799836160?ref_src=twsrc%5Etfw">December 24, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>" src="<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">المدرج وقع بجمهور الاتحاد و شكلها في ناس ماتت ربنا يستر <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://t.co/qqDm8UwyGy">pic.twitter.com/qqDm8UwyGy</a></p>— Omar 🐺 (@scarface0__) <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/scarface0__/status/1606733588799836160?ref_src=twsrc%5Etfw">December 24, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>">

وجه وزير الرياضة بمراجعة كافة تفاصيل الواقعة ، والتعرف على الأسباب التى أدت إلى سقوط الفاصل الحديدى ، واتخاذ جميع الإجراءات الواجبة ، مع الاطمئنان على كافة الجماهير التى كانت متواجدة خلال المباراة، وتوفير كل ما يلزم من تدابير وإجراءات طبية للمصابين.

وجاء التقرير المبدئي للواقعة بأن سقوط الفاصل الحديدى بإحدى مدرجات الصالة المغطاة كان نتيجة تدافع بعض الجماهير التى حضرت المباراة، ونتج عن هذا السقوط إصابة ٨ من الجماهير، وتشير الفحوصات الطبية الأولى لهم بأن الإصابات بسيطة.