هطول الأمطار في مدن بكفر الشيخ ورفع المياه ليلاً .. صور

شهدت مدن مطوبس ومصيف بلطيم والحامول بمحافظة كفر الشيخ، هطول أمطار ما بين متوسطة وغزيرة، وانتشرت معدات مجالس المدن لرفع مياه الأمطار من الشوارع ليلا، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية، والمتابعة المستمرة من قبل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والتواصل المستمر بغرفة العمليات الفرعية بمراكز المدن وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، وموافاته على مدار الساعة بتقارير عن حالة الأبنية والمدارس ومراكز الشباب، ورفع المياه من أسطحها.



ووجه رؤساء المدن بالاستعداد الكامل لمواجهة سقوط الأمطار ورفعها أولا بأول، إضافة بالتواجد المستمر في الشوارع، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الانارة ، حرصا على سلامتهم.

وطالب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن بالتأكد من صيانة صفايات الأمطار، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وحصر جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة، والتأكد من صلاحية استخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار.



وأشرف هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، على رفع مياه الامطار، من شواطئ المصيف، ومن الشوارع، ومن جميع مناطق المدينة والمداخل والكورنيش، موجهاً باستمرار تشغيل محطات الصرف الصحي لسحب المياه من البيارات و صفايات المطر والتنبيه علي استمرار العمل على مدار الساعة، والاستعداد والجاهزية لأي طوارئ قد تحدث.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، جهود الوحدات المحلية لمواجهة سوء الأحوال الجوية والتعامل مع مياه الأمطار بشوارع المدينة ومجمع المواقف، وجرى سحب وتصريف مياه الأمطار بشارع العاشر من رمضان ، وشارع عمر بن الخطاب،و شارع البحر، وجرى رفع مياه الأمطار وبقية الشوارع بالمدينة.



وتابع ياسر سعد خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، شفط ورفع مياه الأمطار من شوارع المدينة وتسليك وتطهير صفايات الأمطار وغرف الصرف، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها ورفع المتولد اليومي، وتراكمات القمامة بأماكن تجميعها وتحميلها إلى المقالب العمومية وذلك تيسيرا لسير السيارات وحركة المواطنين.

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