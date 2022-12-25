وزير النقل: وضعنا خطة لتطوير خطوط السكك الحديد تمتد لـ10 سنوات

حالنا مماثل لإسبانيا

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن السفير الإسباني أخبره منذ يومين بأن حال مصر مماثل لحال إسبانيا، منذ 80 سنة على مستوى السكك الحديدية.

وأوضح وزير النقل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب: “السفير أخبره بأن بلاده بدأت حينها بتطوير شبكة الطرق والقطارات والموانئ قبل 80 عاما من الآن”.

وتابع الوزير: "الوزارة وضعت خطة تمتد لـ10 سنوات، من أجل تطوير 10 آلاف كم خطوط للسكك الحديد، وإدخال خطوط جديدة تخدم المناطق اللوجستية.

وأضاف وزير النقل: "إسبانيا تمكنت من تحقيق معدلات صناعة وزراعة وسياحة جيدة، بعد عملية التطوير في السكك الحديدية".

