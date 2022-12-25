ضمن خطة ديسمبر.. الكشف على 1779 مواطنا في قافلة طبية بجمصة دمياط

كشفت مديرية الصحة بدمياط عن نتائج القافلة التى انطلقت الجمعة ، واستمرت حتى اليوم، بقرية جمصة غرب بمركز كفر البطيخ، ضمن شهر ديسمبر لعام ٢٠٢٢..

يأتي ذلك ضمن سلسلة القوافل التى يتم تنفيذها تباعًا بقرى المحافظة، تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما تتضمن كافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان وأيضاً وحدتين للأشعة..

وذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، أن تلك القافلة ، تردد عليها ١٧٧٩مواطن، تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، وتحويل ١٦حالة من بينهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، وأيضاً إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لحالتين، إلى جانب إجراء ٥١٧ تحليل معملى وفحص ٢٩حالة بالأشعة و٥٠ حالة أخرى بالسونار.

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