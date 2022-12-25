رئيس اتحاد السلة: سيارة الإسعاف تأخرت في دخول صالة حسن مصطفى

بسبب الزحام

أكد الدكتور مجدي أبو فريخة، رئيس اتحاد كرة السلة، أن هناك سيارة إسعاف كانت متمركزة بجانب محيط صالة الدكتور حسن مصطفى قبل انطلاق لقاء الأهلي والاتحاد السكندري في كأس السوبر.

وقال أبو فريخة عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور، إن سيارة الإسعاف تأخرت في الدخول للصالة بسبب الزحام حول الصالة.

ورد أبو فريخة على تصريحات نائبه عمرو مصيلحي بشأن عدم توفير سيارة إسعاف في المباراة قائلاً: "الحقيقة أن هناك سيارة الإسعاف ربما لم يشاهدها مصيلحي، ولكن كان هناك تأخر في دخول سيارة الإسعاف الثانية القادمة من المستشفى".

وأشار إلى أنه متأكد تماماً من وجود سيارة إسعاف قبل انطلاق اللقاء، ولا صحة حول ما تردد عن عدم تواجدها.