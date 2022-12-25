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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

علي جمعة: اللي يخلف 5 أطفال في أوضتين مجرم بحق أولاده والمجتمع

أطفال الشوارع
أطفال الشوارع

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إنه ليس كل مباح متاحا في الشرع، فالمباح يرد عليه ما يجعله حراما أو واجبا أو مندوبا، وذلك بحسب البيئة المحيطة.

وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن حديث النبي الذي يقول فيه "تناكحوا تناسلوا" موجه للأمة جمعاء وليس لفرد، فكانت الأمة وقتها عددها الإجمالي 100 ألف فرد، منوها أن الأمة حاليا وصلت للملايين من الأشخاص، وبالتالي فهي نفذت وطبقت ما ورد في الحديث.

وتابع علي جمعة: ولذلك فالرجل الذي ينجب 5 أطفال في أوضتين فيكون مجرم في حق الأولاد والمجتمع، وفي حق المستقبل، حيث أنه يشكل أزمة لما هو قادم ، حيث ينشئ هؤلاء الأطفال في بيئة ضعيفة.

واستشهد بحديث النبي الذي يقول فيه “ألا إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني” ومعنى هذا الحديث أن هناك نقطة ومرحلة لا ينبغي للمسلم أن يزيد عنها ويتجاوزها في الاتباع وإلا يكون وقتها يكون متبعا لهواه.

 

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