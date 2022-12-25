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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

وزير قطاع الأعمال عن كيما: نافذة حضارية وداعمة لخطة التنمية والتشغيل

صدى البلد

قام المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، يرافقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بجولة تفقدية بشركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وذلك في إطار الجولات الميدانية لمتابعة سير العمل بالشركات التابعة وموقف مشروعات التطوير.

 

استمع المهندس محمود عصمت إلى شرح تفصيلي حول مراحل العملية الإنتاجية بالمصنع الجديد "كيما 2" الذي تم افتتاحه العام الماضي، وتبلغ طاقته الإنتاجية 1575 طن / يوم من اليوريا المحببة وذلك باستخدام تكنولوجيا شركة stamicarbon ، و1200طن/يوم من الأمونيا وذلك باستخدام تكنولوجيا KBR الأمريكية يتم استخدام 900 طن/يوم لإنتاج 1575 طن / يوم يوريا، على أن يتم استخدام 300 طن/يوم في إنتاج نترات الأمونيوم بمصنع "كيما 1" فور الانتهاء من إعادة التأهيل.

 

عقد المهندس محمود عصمت اجتماعا مع مجلس إدارة شركة كيما، استعرض خلاله المؤشرات الخاصة بأداء الشركة من حجم ومعدلات الإنتاج والمبيعات والايرادات والصادرات، وكذلك مناقشة المرحلة الثانية من التطوير التي تشمل مصنع "كيما 1" لإنتاج حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بالتوافق مع المعايير البيئية، ووجه الوزير باستخدام أحدث التكنولوجيات لخفض استهلاك الطاقة وتوفير المياه.

 

رحب محافظ أسوان بوزير قطاع الأعمال داخل أحد أهم القلاع الصناعية المصرية العريقة وهو مصنع كيما، مقدما شكره على هذه الزيارة فى ظل ما تشهده الجمهورية الجديدة من إنجازات غير مسبوقة في كافة القطاعات التنموية والخدمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا على أن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية والحكومة للنهوض بكافة قطاعات العمل العام داخل الجمهورية الجديدة.

 

خلال الزيارة، حرص وزير قطاع الأعمال العام على لقاء عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة أسوان، الذين رحبوا بزيارة الوزير إلى مصنع كيما الذي يعد أحد الصروح الصناعية العملاقة في صعيد مصر.

 

 جدير بالذكر أن التكلفة الاستثمارية لمشروع "كيما 2" بلغت حوالى 12 مليار جنيه منها 62% تمويل مصرفي، وساهم المشروع في سد فجوة الأسمدة بالسوق المحلى بالإضافة إلى توفير فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، ليساهم هذا المجمع الصناعي في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية لأسوان والصعيد.

مت وزير قطاع الأعمال محافظ أسوان شركة الصناعات الكيماوية المصرية كيما كيما 2

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