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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تمريض حلوان: امتحانات الفصل الدراسي الأول إلكترونيا وتبدأ غدا

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تستعد كلية التمريض جامعة حلوان لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول  بالعام ٢٠٢٢، وسط إجراءات احترازية من كورونا، وفقاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 

وقد كشفت الكلية عن انتهاء تجهيز المدرجات ولجان الامتحانات والكنترولات لبدء الامتحانات غدا الاثنين ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ ، حيث إنه من المقرر أن تستمر الامتحانات لمدة شهر وتنتهي نهاية يناير ٢٠٢٣. 

 

وصرحت الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض جامعة حلوان أنه بالنسبة لنظام الامتحانات هذا العام سيتم اقامتها بنظام الامتحان الإلكتروني من خلال معامل الاختبارات الإلكترونية بالجامعة لكافة الفرق الدراسية . 

 

جدير بالذكر أنه تنظم كلية التربية الرياضية بالهرم جامعة حلوان المؤتمر الدولى السابع عشر بعنوان  متجهات التقدم التكنولوجى لعلوم الرياضة بالوطن العربي " التشريعات التحديات التطبيقات" وذلك تحت رعاية  الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي،  الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة،  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، ورعاية جامعة الدول العربية، وريادة  الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف  الدكتور عماد العزباوى عميد الكلية،  الدكتور عبد اللطيف صبحى مقرر المؤتمر، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباح يومي الإثنين والثلاثاء ٢ : ٣ يناير ٢٠٢٣ بمجمع الفنون والثقافة بالحرم الجامعى عين حلوان.

 

و ينطلق المؤتمر بشراكة ناجحة مع النقابة العامة للمهن الرياضية، الاتحاد الرياضي للجامعات وبعض الشركات الراعية.

ويناقش المؤتمر العديد من المحاور ومنها واقع التشريعات الرياضية في ظل التقدم التكنولوجي المتسارع، استخدامات التكنولوجيا الحديثة في مجال الإدارة الرياضية، لوائح الاتحادات الرياضية الدولية والتطور الرقمي للاعبين، المسئولية القانونية والمدنية في مجال الإصابات الرياضية، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بين التشريع والتطبيق.

كما يناقش المؤتمر المناخ والرياضة - بالتطبيق علي توصيات المؤتمر الدولي (COP27) مصر 2022.، ممارسة الرياضة حق للجميع بين النص الدستوري وقانون الرياضة (رؤي وفلسفة المجتمع)، الصلابة العقلية من المزاج والذكاء الانفعالي.

امتحانات الفصل الدراسي الأول جامعة حلوان البحث العلمي وزير التعليم Jobs Education

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