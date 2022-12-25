احتياطات مكافحة العدوى بـ عيادات الأسنان في دورة تدريبية بصحة مطروح

نظمت مديرية الصحة بمطروح دورة تدريبية لاطباء الاسنان بالمستشفيات و الوحدات الصحيه بمطروح عن احتياطات مكافحة العدوى في عيادات الاسنان .



وحاضر فى الدورة الدكتورة دينا وجيه مدير إدارة مكافحة العدوى بالمديرية التى أكدت على أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة من خلال التعقيم لمكافحة العدوى .

واوضحت أن هذه الدورات تعمل على رفع المستوى الطبي عن طريق التعليم الطبي المستمر تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح و إشراف الدكتور احمد محمود البلتاجي وكيل وزارة الصحه بمطروح.

وجرى تنظيم الدورة تحت إشرف الدكتور السيد مسعد عبد الحميد مدير طب الاسنان الوقائي والدكتورة غادة عزت مدير إدارة طب الاسنان العلاجي.