عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتياطات مكافحة العدوى بـ عيادات الأسنان في دورة تدريبية بصحة مطروح

تدريب بمستشفىات مطروح
تدريب بمستشفىات مطروح

نظمت مديرية الصحة بمطروح دورة تدريبية  لاطباء الاسنان   بالمستشفيات و الوحدات الصحيه بمطروح عن احتياطات مكافحة العدوى في عيادات الاسنان .

أطفال مدرسة بصحراء مطروح تطلق مبادرة لدعم مستشفى الأطفال ٥٧٣٥٧

سر الحياة ومصدر السعادة.. الأمطار موسم الخير عند بدو مطروح


وحاضر فى الدورة الدكتورة  دينا وجيه مدير إدارة مكافحة العدوى بالمديرية التى أكدت على أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة  من خلال التعقيم لمكافحة العدوى  .

واوضحت أن هذه الدورات تعمل على رفع المستوى الطبي عن طريق التعليم الطبي المستمر تنفيذا  لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح و إشراف  الدكتور احمد محمود البلتاجي وكيل وزارة الصحه بمطروح.

وجرى تنظيم الدورة  تحت إشرف الدكتور السيد مسعد عبد الحميد  مدير  طب الاسنان الوقائي والدكتورة غادة عزت مدير إدارة طب الاسنان العلاجي.

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات صحة مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 960 جنيها.. الذهب يتراجع بقوة بعد رفع الفائدة وعيار 21 مفاجأة

سيارته تهشمت.. فنان شهير يتعرض لحادث سير| تفاصيل

الدولار يسقط بالسوق السوداء.. تراجع 12 جنيها ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

يظهر أمام الأهلي اليوم .. شوبير يكشف اسم لاعب جديد ينضم إلى الزمالك

مختصما محمود الخطيب.. قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن عمومية النادي الأهلي

الدولار بـ23 جنيها والذهب ينهار.. 3 مفاجآت تسعد المصريين بعد رفع الفائدة

مش هيلعب.. شرط صارم من الفيفا لإنهاء أزمة غرامة كهربا

الأتوبيس اتعجن.. إصابة 17 طالبا في حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل بجمصة

ترشيحاتنا

“التضامن الاجتماعي”: تسديد ديون 451 من الغارمين والغارمات بتكلفة 8,5 مليون جنيه

الحكومة: الإفراج عن بضائع بـ 300 مليون دولار تضم السلع الغذائية والزيوت والأعلاف

بالتعاون مع الأزهر.. قومي المرأة ينظم ورش عمل للمقبلين على الزَّواج

القوى العاملة تعلن عن توفير 100 فرصة عمل بشركة سويسرية..تفاصيل

زعيم الفساد.. مرافعة النيابة العامة في قضية رشوة رئيس جامعة دمنهور و10آخرين

هل تنتهي الحرب الروسية.. الطقس المتجمد يجهد قوات بوتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيجامة لافتة.. نسرين طافش تتألق بملابس الكريسماس| شاهد

بالأحمر الناري.. سر لقاء رانيا يوسف مع أحمد الفيشاوي

بعد "أرجل الفراخ".. تناول هذه الأطعمة للحصول على الكولاجين الطبيعي

رفقة زوجها وأولادها.. لقاء الخميسي تتألق بملابس الكريسماس |شاهد

فيديو

كواليس تصادم أتوبيس جمصة المحمل بالطلاب وسيارة نقل

حققت مكاسب غير متوقعة.. حكاية البلوجر رهف وجوز صاحبتها

مهرجانات ورقص وزغاريد الفنانين.. أبرز اللقطات في حفل خطوبة رنا رئيس

سائق توك توك ينهى حياة ابنه الشاب في القليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ