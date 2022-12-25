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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

متحور يوم القيامة فيروس جديد يصيب 250 مليون حالة

كورونا في الصين
كورونا في الصين

تخوف يراود العالم مرة أخرى، ويرجع بنا الزمن قبل عامان مع بدء انتشار فيروس كورونا المستجد، ولكن حتى بعد ظهور عدة تحورات للفيروس أبرزهم دلتا، إلا أنه لم يسجل  أي متحور أعداد كبيرة بهذا الشكل كمتحور أطلق عليه "متحور يوم القيامة".

متحور يوم القيامة انتشر في الصين رغم محاولات الحكومة الصينية تدارك الأمر، ولكنها وقعت في نفس الحفرة مرة أخرى بل وبشكل أعمق، حيث ساد الذعر حول العالم بعد أن أصيب ما يقرب من 37 مليون مواطن صيني في يوم واحد.

ما هو متحور “يوم القيامة”

ويعتبر متحور كورونا الحالي “يوم القيامة”،  شدة أعراضه أقل وإصابته للجهاز التنفسي أقل، ولكن سرعة انتشاره وانتقاله بين الأشخاص كبيرة.

متحور “يوم القيامة” أصاب نحو 250 مليون شخص بالفيروس خلال شهر ديسمبر الجاري بالصين، و37 مليون في يوم واحد، طبقا لما نشرته الديلي ميل البريطانية، وذلك حسب تقديرات مسؤولين.

يعتقد المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن 18 في المائة من السكان قد أصيبوا، وأوضحت الديلي ميل أن المستشفيات كانت  مكتظة وامتلأت المشرحة، ما دفع المستشفيات في الصين إلى توفير الرعاية للمصابين في الشوارع وأمام المستشفيات، لعدم قدرتها على استيعاب الأعداد الكبيرة .

كيف ارتفعت ضحايا كورونا لهذا الحد

أوجب خبراء أن سبب انتشار متحور “يوم القيامة” في الصين بهذا الشكل يعود إلى عدة أسباب أبرزها، انخفاض المناعة، وتخفيض إجراءات كورونا، وتقليل معدلات التطعيم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يموت ما يقرب إلى مليون شخص في الصين بسبب الفيروس في الأشهر المقبلة. 

وكانت أعلنت الصين صباح اليوم عن التوقف من إعلان المستجدات بشأن الفيروس خصيصا الإعلان عن عدد الإصابات، بعد أن سجلت أعلى معدل إصابات منذ بدء الجائحة في 2020.

 

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