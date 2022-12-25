محافظ مطروح يكرم المتميزين من عمال الخدمات المعاونة بالجهاز التنفيذي

كرم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عددًا من عمال الخدمات المعاونة المتميزين بالجهاز التنفيذى بمجالس المدن والمديريات الخدمية، وإدارات ديوان عام المحافظة، وتم إهداؤهم شهادة تقدير ومبلغ مالي؛ تقديرا وعرفانا بدورهم.

وكان ذلك في احتفالية خاصة فى إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومى، بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد، ووكلاء الوزارات رؤساء ومديرى الاجهزة والقطاعات التنفيذية بالمحافظة والعاملين المكرمين بالدواوين والقطاعات التنفيذية بالمحافظة.

ووجه محافظ مطروح، التهنئة للحضور بذكرى انتصارات أبناء مطروح فى معركة وادى ماجد على قوات الاحتلال البريطانى عام 1915 بقيادة المجاهد حسين العاصي قائد ثورة أبناء مطروح.. فى شجاعة وبسالة وملحمة وطنية مع استلهام الإصرار والعزيمة على المضى قدماً في تحقيق مزيد من الانتصارات التنموية على أرض مطروح بسواعد وعقول أبناء مطروح..لان مطروح تستحق الكثير والكثير، وبما يواكب إهتمام القيادة السياسية بهذه البقعة الغالية من أرض الوطن مع اقامة العديد من المشروعات القومية والتنموية على أرضها.

وأكد أن احتفالية اليوم تأتي تكريما لكل أيد عاملة تقديراً للدور البارز الذي يقوم به العمال مع التأكيد على أن نجاح منظومة العمل ليس فردياً مهما كانت طاقات وقدرات القيادة الإدارية، مثمنا دور العمال الداعم ،والذى لا ينكره أحد ليس في المجال الخدمي فقط ولكن أيضا في مساعدة كل قيادى على أداء مهامه في الإعداد والتنفيذ والدفع بإنجازات العمل.