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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الأرصاد تحذر من حدوث سيول على هذه المناطق خلال ساعات.. فيديو

الأمطار
الأمطار

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

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وقالت  "منار غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "اليوم ذروة حالة عدم الاستقرار  والأمطار"، موضحة أن "هناك أمطار متفاوتة الشدة على غالبية المحافظات تتراوح  ما بين متوسطة وغزيرة".

وأضافت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية،: "الإسكندرية من أكثر المناطق التي تشهد تساقطا للأمطار المصحوبة بالبرق والرعد"،  مشيرة إلي أن "أغلب المحافظات والمدن الساحلية ومنها دمياط والعريش سيستمر غيها تساقط الأمطار  حتى الساعات الأولى من صباح اليوم".

سقوط الأمطار

وأوضحت أنه بداية من الغد ستكون الأمطار أقل مقارنة باليوم نتيجة مرور منخفض  جوي بالبلاد، لافتة إلى أنه "من الممكن أن تتشكل السيول غدا في سيناء نتيجة لاستمرار  سقوط الأمطار".

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية،: "الأمطار ستقل على القاهرة الكبرى خلال ساعات، ومع صباح غد ستكون كميات الأمطار قليلة وستنحصر في القاهرة فقط".
 

الأرصاد الطقس حالة الطقس صدى البلد الدكتورة منار غانم

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