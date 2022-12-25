الأتوبيس اتعجن.. إصابة 17 طالبا في تصادم حافلة بسيارة نقل في جمصة..ومحافظ الدقهلية يوجه بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث

-إصابة 17 طالبا في حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل بجمصة

-محافظ الدقهلية يوجه بسرعة التعامل مع تداعيات حادث تصادم أتوبيس الطلاب

-تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للطلاب المصابين ومتابعة حالتهم الصحية

«أصوات صراخ، خرجت من داخل أتوبيس يقل طلاب لأحد الجامعات في صباح اليوم الأحد، ليتفاجأ الأهالي بوجود حادث تصادم الأتوبيس وتوقف حركة المرور بالكامل».

«لحظات قليلة وانتقلت قوات الأمن ورجال المرور وسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم».

«صدى البلد»، يرصد في السطور التالية القصة كاملة حيث شهد طريق جمصة بمحافظة الدقهلية حادث تصادم أتوبيس يقل طلاب لأحد الجامعات بسيارة نقل مما أسفر عن إصابة 17 طالبا دون وقع إصابات.

حادث أتوبيس جمصة

وتلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل عند دوران التخشيبه بطريق جمصة، وأسفر الحادث عن وقوع 17 إصابة جميعهم طلاب كانوا في طريقهم إلى أحد الجامعات بمحافظة الدقهلية.

ومن جانبه، أكد شهود عيان أن الحادث وقع الساعة 8.30 صباحاً عند دوران التخشيبه وكانت هناك سياره نقل واقفه عند الدوران واصطدم بها الاتوبيس.

وأضاف شهود العيان أنه على الفور حضر 12 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل 17 مصاب، جميعهم طلاب، الي مستشفي بلقاس العام وبعض منهم الى المنصوره.

وأشار شهود العيان إلى ان الإصابات عبارة عن كسور وخدوش، ولا يوجد وفيات بين الطلاب .

أسماء المصابين

والمصابون هم: رنا أحمد جبر زيدان 18 عاما، ويوسف محمد حسن أحمد وجيه السباعى 19 عاما، وسيد أحمد عبد الفتاح 18 عاما، وباسم أيمن السيد 18 عاما، وساندى محمد عبد العزيز 18 عاما، وآلاء أشرف النجار 18 عاما، وآية إيهاب نوح 21 عاما، ونوران أحمد عامر 35 عاما، وسارة محمد جاد 20 عاما، وهايدى أحمد عنتر 22 عاما.

وأميرة أسامة عبد العظيم 18 عاما، مقيمة ميت غمر، وميرنا مصطفى المتولى 23 عاما، ويمنى الجوهرى قاسم 22 عاما، ونادين مجدى فاروق 22 عاما، وميرام إيهاب محمد 23 عاما، وجميعهم مقيمون بالمنصورة، وسائق الأتوبيس خالد محمد سلامة 41 عاما، مقيم بالمحلة، بإصابات متفرقة.

قرارات عاجلة من محافظ الدقهلية

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية كلا من المحاسب محمد عبدالباقي رئيس مركز ومدينة بلقاس، والدكتورة هبه الشريف مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بسرعة التعامل الفوري مع تداعيات حادث تصادم أتوبيس طلاب لجامعة حورس بسيارة نقل كبيرة علي طريق جمصه الساحلي ونقل جميع الطلاب إلي المستشفيات.

ووجه "المحافظ" بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للطلاب المصابين ومتابعة حالتهم الصحية أولا بأول.

وأكد "مختار" عأن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة علي تقديم كافة أوجه الرعاية للحالات الإنسانية وفي الأزمات والكوارث من خلال وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني بنطاق المحافظة.

خروج المصابين من المستشفى

وقال الدكتور السعيد عبد الهادي، رئيس جامعة حورس الخاصة، بخروج جميع مصابى حادث تصادم أتوبيس تابع للجامعة مع سيارة نقل على طريق المنصورة - جمصة، بعد تلقيهم الإسعافات الأولية بمستشفى بلقاس، وتبقى سائق الأتوبيس و4 طلاب آخرين تم نقلهم لمستشفى الطوارئ بالمنصورة.

وأضاف "عبد الهادى"، فى تصريحات صحفية، أنه وقيادات الجامعة يتابعون تداعيات الحادث أولا بأول منذ وقوعه، وأن هناك وفدا من الجامعة توجه لمكان الحادث والمستشفى للإطمئنان على الطلاب وتقديم جميع المساعدات.