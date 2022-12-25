سيول في هذه الأماكن.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس غد

بعد سقوط أمطار شديدة اليوم

كشفت إيمان شاكر مدير عام مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة الأرصاد، تفاصيل حالة الطقس علي محافظات الجمهورية غدا الأحد.



واضافت إيمان شاكر ،في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم ،مساء اليوم الأحد ، أن هيئة الأرصاد تتوقع أن يشهد الطقس غدا أمطار غزيرة في أماكن متفرقة، متابعة أن الطقس في مصر يشهد تقلبات جوية، وأمطار بنسب متفاوتة خلال الفترة الحالية.

غدا ذروة الأمطار



وتابعت إيمان شاكر مدير عام مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة الأرصاد، أن غدا ذروة الأمطار علي شمال سيناء وبورسعيد وشمال البلاد، وفرص الأمطار في القاهرة خفيفة غدا.