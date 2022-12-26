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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة 503 حصان.. كاديلاك تكشف عن نسختها الجديدة لريك

كاديلاك لريك
كاديلاك لريك

تواصل كاديلاك من تعزيز تواجدها داخل السوق الصيني، بعد معلومات تشير إلى طرح السيارة كاديلاك لريك الكهربائية هناك، وتحديدًا في 26 ديسمبر الجاري، حيث تعد هذه النسخة واحدة من ابرز السيارات الكهربائية والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر.

كاديلاك لريك

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القدرات الفنية للسيارة كاديلاك لريك

 

تصل السرعة القصوى للسيارة كاديلاك لريك إلى 210 كيلومتر في الساعة بدلًا من 190 كم/ساعة مقارنة بالاصدار القياسي، حيث من المتوقع أن تتمتع السيارة المقدمة بالسوق الصيني بمحرك 503 حصانا، وعزم دوران 710 نيوتن/متر، بدلاً من 500 حصانا و 609 نيوتن/متر.

كاديلاك لريك

ومن خلال هذه القدرات الفنية يمكن للسيارة كاديلاك لريك الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من وضع السكون 0، خلال مدة زمنية تستغرق 4.6 ثانية، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات بواسطة ناقل حركة أوتوماتيكي بتقنية الدفع الرباعي.

كاديلاك لريك

وتعتمد السيارة كاديلاك لريك على جنوط رياضية ذات تصميم هندسي مميز، حيث يبلغ قياسها 20 بوصة، بالاضافة إلى امتعها بمقدمة ذات مظهر عدواني، حيث ظهرت بمصابيح أمامية نحيفة، ومفهوم رباعي الابواب إلى جانب سعة التخزين الخلفية.

كاديلاك لريك

وظهرت السيارة كاديلاك لريك ايضا بمصابيح جانبية طولية مدعومة بحزمة ضوئية، مع سقف زجاجي بانوراما، وسبويلر خلفي مثبت اعلى ناحية الزجاج، بالاضافة إلى مصابيح خلفية بمظهر عصري، إلى جانب العديد من التجهيزات المتوقعة والتي تشمل قمرة القيادة ووسائل دعم قائد المركبة، مع تقنيات الحماية والامان.

كاديلاك لريك
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