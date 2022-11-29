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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كاديلاك CT5-V تختبر سرعتها في حلبة سباقات GP

كاديلاك CT5-V
كاديلاك CT5-V

تمتلك شركة كاديلاك الأمريكية تاريخا عريقا وممتدا في مجال صناعة السيارات، حيث قدمت طوال تاريخها العديد من الطرازات القوية، التي تتنوع بين فئة الكروس اوفر الرياضية والـ SUV، بالاضافة إلى فئة السيدان.

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وتعد السيارة كاديلاك CT5-V واحدة من أبرز السيارات التي تنتمي إلى تلك الفئة، حيث ظهرت في تحدي جديد داخل حلبة GP في دبي التي يبلغ طولها نحو 5.39 كيلومتر، لتتخطى نتائج سباقها الماضي والذي وصل إلى 2:18.816 دقيقة.

وحققت كاديلاك CT5-V من جديد توقيت زمني بفارق اقل وصل إلى 2:17.653 دقيقة فقط، ويعد هذا السباق بمثابة اختبار مميز لقدرات تلك السيارة الرياضية، من اجل تقليص الأرقام السابقة للسيارة، والتي تمتلك حزمة من التجهيزات الداخلية، بالاضافة إلى قدرات دعم قائد المركبة ووسائل الحماية والامان.

كاديلاك CT5-V

الأداء الفني للسيارة كاديلاك CT5-V

تضم السيارة كاديلاك CT5-V محرك ثماني الاسطوانات 8 سلندر، سعة 6200 سي سي مقترن بشاجن توربيني، يستطيع أن ينتج قوة اجمالية قدرها 668 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 893 نيوتن/متر.

وتصل السرعة القصوى للسيارة كاديلاك CT5-V إلى 320 كيلومتر في الساعة، بينما تأتي بمظهر خارجي رياضي، مكون من شبكة أمامية كبيرة الحجم ومتعددة الفتحات الهوائية، مع طلاء خارجي مميز، بينما ترتكز على جنوط رياضية 19 بوصة.

كاديلاك CT5-V كاديلاك CT5-V سيارة كاديلاك CT5-V السيارة كاديلاك CT5-V

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