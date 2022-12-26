اليوم.. الحكم على متهمة في قضية أحداث كلية التجارة بجامعة الأزهر

تصدر الدائرة الثالثة إرهاب بمجمع محاكم بدر، اليوم حكمها في إعادة إجراءات محاكمة متهمة في اتهامها بالتجمهر والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة في القضية المعروفة إعلامياً بأحداث كلية التجارة بجامعة الأزهر

يصدر الحكم برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران ومحمد نبيل مشرف وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

جنايات القاهرة

كانت قد أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، النطق بالحكم على 16 متهمًا مخلي سبيلهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث جامعة الأزهر»، والتي وقعت في أكتوبر من عام 2013، بالسجن 3 سنوات، وتغريم المتهمين 785 ألفا و160 جنيها تدفع لجامعة الأزهر.