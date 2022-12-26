عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. الحكم على متهمة في قضية أحداث كلية التجارة بجامعة الأزهر

محكمة
محكمة

تصدر الدائرة الثالثة إرهاب بمجمع محاكم بدر، اليوم حكمها في إعادة إجراءات محاكمة متهمة في اتهامها بالتجمهر والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة في القضية المعروفة إعلامياً بأحداث كلية التجارة بجامعة الأزهر 

يصدر الحكم برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران ومحمد نبيل مشرف وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

جنايات القاهرة

كانت قد أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، النطق بالحكم على 16 متهمًا مخلي سبيلهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث جامعة الأزهر»، والتي وقعت في أكتوبر من عام 2013، بالسجن 3 سنوات، وتغريم المتهمين 785 ألفا و160 جنيها تدفع لجامعة الأزهر.

 

كلية التجارة جامعة الأزهر أحداث كلية التجارة بجامعة الأزهر أحداث كلية التجارة مجمع محاكم طرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهادات بنكية جديدة بعائد 20% في مصر.. تفاصيل

قرار عاجل من كولر بعد تعادل الأهلي مع سموحة في الدوري

تعطيل الدراسة غدًا بـ 4 مناطق.. تفاصيل 24 ساعة من الطقس العاصف والأمطار الغزيرة

متحور يوم القيامة.. الصحة العالمية توضح حقيقة عودة الحظر والإغلاق في العالم

حكم قضائى عاجل بشأن منع ظهور محمد رمضان بالإعلام

اتحاد الكرة يصدر بيان يفيد بهزيمة الزمالك 2-0.. تفاصيل مثيرة

بعد 10 أشهر زواجا.. اكتشفت أن زوجها امرأة.. تفاصيل مثيرة

الأرصاد تحذر من السيول على هذه المناطق اليوم.. والصغرى تصل لـ4 درجات

موضوعات متعلقة

كيفية استخراج شهادة بيانات السيارة من المرور.. كل ما تريد معرفته

قبل ما تخرج.. حالة المرور على الطريق الدائري والطرق الصحراوية الآن

قرار جديد بشأن محاكمة القائم بأعمال المرشد و56 آخرين بقضية تمويل الإرهاب

حالة المرور الآن على الطريق الدائري والطرق الصحراوية

تحريات الأمن الوطني.. استكمال محاكمة القائم بأعمال مرشد الإخوان في تمويل الإرهاب

تفاصيل 120 دقيقة على لسان منة شلبي.. ماذا حدث داخل مطار القاهرة؟

تأجيل محاكمة حمزة زوبع و16 آخرين في قضية اللجنة الإعلامية لـ17 يناير

تأجيل محاكمة معتز مطر ومحمد علي وآخرين لـ 15 يناير

ترشيحاتنا

الطن وصل 30 ألف جنيه.. آخر أسعار الحديد والأسمنت الآن

ماذا تقول إذا استيقظت في الليل؟.. الإفتاء: 6 أذكار وكررها 10 مرات

بقوة 503 حصان.. كاديلاك تكشف عن نسختها الجديدة لريك

السعودية تستهدف زيادة عدد المخترعين إلى 13 ألفا في 5 سنوات

الطقس اليوم .. أمطار خفيفة ورياح على عدة مناطق . .والقاهرة 13

واتساب يختبر ميزة جديدة للإبلاغ عن تحديثات الحالة.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للرجال.. فاكهة خارقة تزيد خصوبتك وتحارب الصلع

أسرع طريقة للتخلص من انسداد الأنف بمكون واحد من مطبخك

بدون أي مسكنات.. أسرع علاجات لتخفيف التهاب المفاصل

نوعان شائعان من الأطعمة سبب في إصابتك بالكبد الدهني

فيديو

أشبه بأوروبا.. تساقط الثلوج على جبل اللوز بالمملكة السعودية

متحور يوم القيامة.. فيروس جديد يثير قلق البشرية.. تفاصيل

موقف مصر.. الشتاء الأسوأ والأمطار والثلج تضرب العالم

استقبال حافل.. مئات الإندونيسيين يحملون أسامة الازهري على الأعناق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

اﻟﻤﺰﻳﺪ