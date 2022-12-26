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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اخبار الرياضة|تصريحات نارية لـ كولر.. وترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي والزمالك

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:.

خبير تحكيمي يكشف حقيقة وجود ركلتي جزاء لـ الأهلي أمام سموحة بالدوري

كشف سمير محمود عثمان، الحكم الدولي السابق، حقيقة وجود ركلتي جزاء للنادي الأهلي أمام سموحة، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

رد رسمي.. النصر السعودي يعلق على أنباء التفاوض مع كريستيانو رونالدو

علق البرتغالي مارسيلو سالازار، المدير الرياضي بنادي النصر السعودي، على أنباء مفاوضات الفريق مع مواطنه كريستيانو رونالدو، تمهيداً لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

واقف على الخط ليه.. طه إسماعيل يفتح النار على كولر ولاعبي الأهلي

فتح طه إسماعيل، نجم النادي الأهلي الأسبق، النار على اللاعبين وكولر، بعد التعادل مع سموحة، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

انظروا لمشجعي المنافس.. كولر يوجه رسالة نارية لـ لجمهور الأهلي

وجه السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة نارية لجمهور النادي الأهلي بعد التعادل مع سموحة في الدوري المصري الممتاز.

بعد التعادل معه.. كولر يفتح النار على فريق سموحة

فتح السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، النار على فريق سموحة، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي والزمالك

تعادل كلا من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع سموحة، والزمالك مع المقاولون العرب، سلبياً، في إطار المباراتان التي جمعت بينهما، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

بعد التعادل مع المقاولون العرب.. موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري

انتهت أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي الزمالك والمقاولون العرب بالتعادل السلبي دون إحراز أهداف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري.

بمشاركة الأهلي.. الكشف عن المدن المستضيفة لمباريات كأس العالم للأندية

كشفت تقارير صحفية، عن المدن المغربية التي تستضيف ملاعبها بطولة كأس العالم للأندية القادمة، المقرر إقامتها في المغرب في الفترة ما بين 1 حتى 11 فبراير.

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