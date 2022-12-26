اخبار الرياضة|تصريحات نارية لـ كولر.. وترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي والزمالك

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:.

كشف سمير محمود عثمان، الحكم الدولي السابق، حقيقة وجود ركلتي جزاء للنادي الأهلي أمام سموحة، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

علق البرتغالي مارسيلو سالازار، المدير الرياضي بنادي النصر السعودي، على أنباء مفاوضات الفريق مع مواطنه كريستيانو رونالدو، تمهيداً لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

فتح طه إسماعيل، نجم النادي الأهلي الأسبق، النار على اللاعبين وكولر، بعد التعادل مع سموحة، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجه السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة نارية لجمهور النادي الأهلي بعد التعادل مع سموحة في الدوري المصري الممتاز.

فتح السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، النار على فريق سموحة، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تعادل كلا من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع سموحة، والزمالك مع المقاولون العرب، سلبياً، في إطار المباراتان التي جمعت بينهما، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

انتهت أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي الزمالك والمقاولون العرب بالتعادل السلبي دون إحراز أهداف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري.

كشفت تقارير صحفية، عن المدن المغربية التي تستضيف ملاعبها بطولة كأس العالم للأندية القادمة، المقرر إقامتها في المغرب في الفترة ما بين 1 حتى 11 فبراير.