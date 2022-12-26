الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

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كشفت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار الغزيرة والسيول خلال هذا الأسبوع.

واضافت "منار غانم" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائيه، أن الأرصاد الجوية نوهت أمس عن أن اليوم سيكون ذروة سقوط الأمطار والتقلبات الجوية، مشيرة إلى أن عدة محافظات تشهد سقوط الأمطار منذ أول أمس.

وتابعت الدكتورة منار غانم أن سقوط الأمطار اليوم شهدت اغلب محافظات الجمهورية من السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحري وبعض مناطق شمال الصعيد.

وأوضحت أن سبب سقوط الأمطار هو تأثر مصر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا مع كتل هوائية شمالية قادمة من أوروبا.

https://youtu.be/wxrxw4ZxpFk