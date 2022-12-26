عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

...

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

صدى البلد

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار الغزيرة والسيول خلال هذا الأسبوع.

واضافت "منار غانم" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائيه، أن الأرصاد الجوية نوهت أمس عن أن اليوم سيكون ذروة سقوط الأمطار والتقلبات الجوية، مشيرة إلى أن عدة محافظات تشهد سقوط الأمطار منذ أول أمس.

وتابعت الدكتورة منار غانم أن سقوط الأمطار اليوم شهدت اغلب محافظات الجمهورية من السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحري وبعض مناطق شمال الصعيد.

وأوضحت أن سبب سقوط الأمطار هو تأثر مصر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا مع كتل هوائية شمالية قادمة من أوروبا.

https://youtu.be/wxrxw4ZxpFk

هيئة الأرصاد الجوية سقوط الأمطار الأرصاد الجوية التقلبات الجوية حالة الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهادات بنكية جديدة بعائد 20% في مصر.. تفاصيل

قرار عاجل من كولر بعد تعادل الأهلي مع سموحة في الدوري

تعطيل الدراسة غدًا بـ 4 مناطق.. تفاصيل 24 ساعة من الطقس العاصف والأمطار الغزيرة

متحور يوم القيامة.. الصحة العالمية توضح حقيقة عودة الحظر والإغلاق في العالم

حكم قضائى عاجل بشأن منع ظهور محمد رمضان بالإعلام

بعد 10 أشهر زواجا.. اكتشفت أن زوجها امرأة.. تفاصيل مثيرة

الأرصاد تحذر من السيول على هذه المناطق اليوم.. والصغرى تصل لـ4 درجات

وفاة النائب مصطفى كامل بعد تعرضه لغيبوبة سكر أثناء قيادة سيارته بمحيط مجلس الشيوخ

ترشيحاتنا

بعد أكرم توفيق.. الرباط الصليبي يصيب نجم جديد في الدوري المصري

تفحمت جثامينهم.. ارتفاع عدد وفيات حادث طريق إدفو-مرسى علم لـ 8 أشخاص

العثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة على شريط السكة الحديد بطنطا.. اعرف القصة

احذر دعوات الكريسماس.. تخترق حسابك على فيسبوك وهذا ما عليك فعله

هل ينقص أجر صلاة الفجر لمن أداها بالمنزل بسبب المطر الشديد؟.. الفقهاء يجيبون

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون أي مسكنات.. أسرع علاجات لتخفيف التهاب المفاصل

نوعان شائعان من الأطعمة سبب في إصابتك بالكبد الدهني

ألحقي نفسك.. علامة شائعة لسرطان المبيض تتجاهلها الكثير من النساء

طريقة تحضير اللاتيه الساخن زي المحلات

فيديو

أشبه بأوروبا.. تساقط الثلوج على جبل اللوز بالمملكة السعودية

متحور يوم القيامة.. فيروس جديد يثير قلق البشرية.. تفاصيل

موقف مصر.. الشتاء الأسوأ والأمطار والثلج تضرب العالم

استقبال حافل.. مئات الإندونيسيين يحملون أسامة الازهري على الأعناق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

اﻟﻤﺰﻳﺪ