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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

واتساب يختبر ميزة جديدة للإبلاغ عن تحديثات الحالة.. تفاصيل

واتساب يختبر ميزة
واتساب يختبر ميزة جديدة للإبلاغ عن تحديثات الحالة

كشفت تقارير أن تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp يعمل على إتاحة ميزة جديدة لمستخدميه تمكنهم من إبلاغ إدارة واتساب عن تحديثات الحالة التي يرونها تنتهك خصوصياتهم أو تلك التي تنتهك سياسة واتساب. 

 

وبحسب صحيفة India Today فإن الميزة الجديدة في واتساب WhatsApp ستمنح المستخدمين الإبلاغ عن أي حالة غير مناسبة من خلال إنشاء قائمة جديدة في قسم الحالة، مما يجعل عملية الإبلاغ سلسة. 

 

وفي الوقت الحالي يمنح تطبيق واتساب بالفعل خيار السماح للأشخاص بالإبلاغ عن الرسائل وجهات الاتصال بسبب انتهاك شروط خدمة تطبيق المراسلة، ولكن سيكون من الممكن الإبلاغ عن تحديث الحالة مباشرة داخل قائمة جديدة في قسم الحالة. 

 

وبفضل ميزة الإبلاغ عن تحديثات الحالة فإن واتساب سيسمح لك إذا رأيت أي تحديث مشبوه للحالة قد ينتهك شروط التطبيق ، فستتمكن من إبلاغ فريق الإشراف بذلك، مثل إذا قام شخص ما في جهة الاتصال الخاصة بك بمشاركة مقطع فيديو ذو عنيف أو غير أخلاقي كتحديث للحالة فيمكن فورا الإبلاغ عنه. 

 

وفقا لموقع Wabetainfo فإنه مع الإبلاغ عن الرسائل ، ستتم إعادة توجيه تحديث الحالة إلى واتساب لأسباب تتعلق بالإشراف حتى يتمكنوا من معرفة ما إذا كان هناك انتهاك، كما أكد الموقع أن القدرة على الإبلاغ عن تحديثات الحالة هي ميزة قيد التطوير، وسيتم إصدار الميزة في التحديث المستقبلي للإصدار التجريبي من WhatsApp Desktop.  

 

      

 

 

 

 

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