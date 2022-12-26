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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

مجلة «نور» تلتقي بطلاب المعاهد الأزهرية بالأقصر

صدى البلد

التقى وفد مجلة «نور» للأطفال، الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ضمن قافلتها لمدينة الأقصر بطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية من معهد بنين الأقصر، ومعهد بنين الاقالتة، ومعهد المريس، ومعهد الحاج صالح، ومعهد الأقصر الجديد، بمقر إدارة التدريب بالمنطقة الأزهرية.


شهد اللقاء نقاشًا حول كتاب «طاقة نور»، وتفنيده الأفكار المتطرفة، التي تروجها الجماعات المتطرفة، وتم إجراء حوار مفتوح والتعريف بجميع إصدارات مجلة «نور» للأطفال، وإنتاجاتها من المسلسلات الكارتونية والأغانى.


قام وفد المجلة بزيارة معهد نجع الطويل الابتدائي، ومعهد الأقصر، وتم عقد ورش عمل وتعريف الطلاب بما تقدمه مجلة «نور» وما تحتويه، وتبع ذلك استعراض فقرات اكتشاف المواهب والابتكارات، التي قام بها طلاب المعاهد من إلقاء الشعر والإنشاد والرسم والقراءة.


في لقاء آخر بمدرسة أبوالعلا بنجع الخطباء بالأقصر، قدم الطلاب العديد من الفقرات الفنية والعروض المسرحية، التي لاقت استحسان أعضاء القافلة، وتم توزيع المجلة على الأطفال والتقاط الصور التذكارية مع أعضاء القافلة.

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