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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد إحالة رئيس جامعة دمنهور للجنايات..هذه عقوبة الرشوة وفقا للقانون

رشوة
رشوة

تنظر اليوم محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، محاكمة الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، و10 متهمين آخرين، بتهمة الرشوة.

 

عقوبة الرشوة

 

نصت المادة 103 على أن: كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.

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اليوم.. نظر محاكمة رئيس جامعة دمنهور و10 متهمين في قضية الرشوة

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فيما نصت المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، على إعفاء وجوبي للراشي ووسيط الرشوة من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة اليهم مع المتهمين بالرشوة، ولم يحدد القانون أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

محكمة جنايات دمنهور دمنهور الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور جامعة دمنهور الرشوة

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